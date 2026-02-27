Registraduría suspendió por violencia la capacitación a jurados de votación en Río de Oro, Cesar

Por hostigamientos de grupos armados, la Registraduría anunció que se suspendieron este 27 de febrero las capacitaciones a jurados de votación en Río de Oro, Cesar, en la región del Catatumbo.

A propósito, las autoridades en esa zona evalúan citar un reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento Electoral Municipal.

Y es que, esto podría ser una alerta para que se garantice el desarrollo de la jornada electoral del próximo 8 de marzo, para Congreso y las consultas.

Lea también: “Registrador entregará en custodia a la Procuraduría el código fuente del escrutinio electoral”

Los hostigamientos se producen a solo días de las elecciones.

Y hasta que no estén dadas todas las garantías de seguridad, la Registraduría aseguró que no podrá asegurar el desarrollo de las jornadas de capacitación a los jurados de votación.