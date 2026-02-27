Pastrana agradeció respaldo de sus exfuncionarios tras ser mencionado en caso Epstein: “me honran”

Pastrana asegura que las recientes polémicas del candidato presidencial del Pacto Histórico deberían llevar a que dé un paso al costado / Sergio Acero ( Colprensa )

El expresidente Andrés Pastrana les envió un sentido mensaje a los 29 funcionarios de su gobierno que lo respaldaron públicamente tras haber sido mencionado en los archivos de Jeffrey Epstein y luego de aparecer en una fotografía con la mano derecha del agresor, Ghislaine Maxwel, quien fue condenada a 20 años de prisión por delitos sexuales.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Pastrana agradeció las muestras de afecto.

“Me honran con su amistad y el cariño de este testimonio de quienes conocen mi vida, mi actuar, mis principios y mi carácter. Muchas gracias”, dijo, compartiendo la carta que publicaron los exfuncionarios.

¿Qué dice la carta de respaldo al expresidente Andrés Pastrana?

En una carta pública, 29 personalidades como Marta Lucía Ramírez, Gustavo Bell, Fernando Araújo y Jaime Arrubla, señalaron: “el Departamento de Justicia de EE.UU. ha dicho que no hay registros de viajes de Andrés Pastrana en ese avión, ni de visita suya alguna a la isla de Epstein, lo que coincide con lo que el propio expresidente ha reiterado”.

Los exfuncionarios agregaron que “es un hombre de valores firmes, respetuoso de su familia y de la dignidad humana”.

Igualmente, dijeron que “en tiempos en los que la sospecha parece imponerse sobre la prudencia, resulta demasiado fácil destruir honras, sembrar dudas y alimentar percepciones sin sustento”.

También recordaron que durante la administración de Pastrana, participaron en numerosas reuniones en las que el entonces presidente “promovía el interés de ciudadanos y empresarios extranjeros por vincularse con Colombia y conocer de primera mano nuestra realidad”, y que es posible que, en medio de esas visitas, “pudo haberse producido la presencia de determinadas personas y las atenciones que se les brindaron, como ocurre con múltiples invitados internacionales”.

“No corresponde a su carácter, ni a su trayectoria, verse involucrado en conductas infames y menos aún en hechos tan graves como aquellos que algunos pretenden insinuar”, dijo.

Pastrana insiste en su inocencia

En los últimos días, el exmandatario se pronunció luego de que varias periodistas suscribieran una carta en la que le pedían romper “el pacto de silencio” que hay en torno al escándalo sexual de Epstein.