Las canciones preferidas de los colombianos para celebrar los matrimonios

Está de más decir que los matrimonios no serían lo mismo sin las canciones correctas y es claro que las plataformas digitales no son ajenas a esto, por el contrario incentivan a los usuarios a mejorar cada vez más esta experiencia.

Un ejemplo de esto es la plataforma Spotify ,que reveló en un estudio que hay más de 14,8 millones de listas de reproducción generadas por usuarios para estas fiestas. Por otra parte, se presentó un aumento del 620% en las reproducciones de canciones relacionadas con estas festividades.

Por un lado, la canción número uno de bodas es "I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)" de Whitney Houston que lidera como la canción más incluida en las playlists de matrimonio generadas por los usuarios. De cerca le sigue "Marry You" de Bruno Mars, "Crazy In Love ( feat. Jay-Z)” de Beyoncé, JAY-Z y “All of Me” de John Legend. Estas son otras canciones populares:

Procura - ChiChi Peralta, Jandy Feliz

Cásate conmigo – Nicky Jam – Silvestre Dangond

Prometo – Fonseca

Robarte un Beso - Sebastián Yatra – Carlos Vives

Volvi a nacer – Carlos Vives

Canciones más populares para el “vals de los novios” en Colombia

All of Me - John Legend

Thinking out Loud - Ed Sheeran

A Thousand Years - Christina Perri

Hasta mi Final - Il Divo

Perfect – Ed Sheeran

Canciones más populares para Despedidas de Soltera en Colombia

La player (Bandolera) - Zion & Lennox

Me Rehúso - Danny Ocean

Otra vez (feat. J Balvin) - J Balvin, Zion & Lennox

Robarte un Beso - Sebastián Yatra – Carlos Vives

Mis Ojos Lloran Por Ti - Angel Lopez, Big Boy