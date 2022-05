Los recuerdos de Carlos Goyén en el aniversario del estadio Metropolitano

Este 11 de mayo, el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla cumple 36 años de inaugurado. El exarquero uruguayo Carlos Mario Goyén, fue uno de los integrantes del plantel del Junior que vivió la transición del estadio Romelio Martínez al nuevo escenario deportivo en 1986.

Goyén, que solo estuvo un año en el cuadro 'Tiburón', tras ser campeón del mundo con Independiente de Avellaneda, habló con El VBar y recordó cómo fue su paso por la institución, haciendo énfasis en el traslado al estadio Metropolitano.

Le puede interesar:

"Vimos nacer el estadio, lo vimos terminar su embarazo para luego vivir el parto del Metropolitano. En el 86 yo jugaba en el Romelio Martínez, pero había una constelación de estrellas, se había armado un equipo muy bueno, los criollos eran muy buenos. El primer semestre logramos el título del campeón de La Paz, y bajo ese nuevo sistema hoy tendríamos una estrella más en el escudo. Se inauguró completamente ante Argentina, que fue un partido significativo, Junior le jugó de tú a tú. Sentimos el traspaso, nos costó adaptarnos del Romelio al Metropolitano", comentó.

"Cuando se inauguró la Ventana de Campeones en Barranquilla, tuve la oportunidad de ir, fui a donde yo viví. Creo haber quedado en el recuerdo de la gente del Junior por ese partido mío ante Argentina y por haber hecho parte del equipo que inauguró esta magnífica obra", agregó.

Finalmente, luego de su llegada a Barranquilla, reveló una anécdota con el relator Édgar Perea, famoso por sus narraciones con el Junior.

"Cómo no recordar a Édgar. Tengo una anécdota muy linda con él, cuando voy a jugar a Junior, me dice que hay un periodista, que tenga cuidado, que odia a los argentinos, yo le dije 'yo soy uruguayo'. Te van a odiar igual. Cuando llego, veo que hay alguien de Caracol, le doy la exclusividad y Édgar me dice, 'bienvenido a Barranquilla, es un honor que esté acá' y yo le digo, 'no, el gusto es mío, hablar con el mejor relator de América'. Me lo gané. Era bravo el moreno", concluyó.