Estado actúa para que no se conozca la verdad: Petro sobre 'Otoniel'

Un día después de efectuarse la extradición del narcotraficante alias Otoniel a los Estados Unidos, el candidato presidencial Gustavo Petro se sumó a las reacciones que ha generado esta deportación de quien fuera el máximo lider del Clan del Golfo.

"Las víctimas en Colombia tienen el derecho de conocer la verdad. Las diligencias de extradición deberían priorizar las confesiones que las víctimas ncesitan. No hay ningún interés que pueda estar por encima de las víctimas de la violencia en Colombia", comentó Petro.

E incluso, añadió el aún senador que "no triunfa la justicia si se oculta la verdad. Verdad y Justicia son sinónimos. Lo que vemos aquí es cómo secciones del Estado actúan para que no se conozca la verdad; es decir, para que no haya justicia en nuestra Patria".

Ante estas declaraciones, el también candidato presidencial Federico Gutiérrez aseguró: "Tanto defensor que le apareció a “Otoniel”… Yo siempre estaré del lado de las víctimas. Yo siempre estaré del lado de la legalidad".

Sergio Fajardo también indicó que "a la verdad y a la justicia en Colombia no se les puede hacer el quite. La extradición apresurada de alias ‘Otoniel’ siembra dudas y profundiza el dolor de las víctimas. El peso de la ley a estos criminales tiene que ser efectivo en Colombia".

En ese mismo sentido habló el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández. "Extraditar a Otoniel, o a cualquier otro, antes de que testifique y rinda cuentas es renunciar a la soberanía del país y burlarse de la justicia colombiana. Este gobierno debería ser juzgado".

Por su parte, la candidata del Partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, añadió que "en Colombia tenemos un 97% de impunidad frente a homicidios, así que este es parte del 3% donde logramos que la justicia cumpla sus efectos. Alias ‘Otoniel’ está en poder de autoridades de Estados Unidos y pagará por sus crímenes. Confiamos en que habrá verdad y justicia para las víctimas".