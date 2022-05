La reacción de Messi a la remontada del Real Madrid: "No puede ser"

Sergio 'Kun' Agüero es un fenómeno de las redes sociales por sus populares 'streams' en los que comparte con los seguidores mientras juega o reacciona a videos.

Ahora, se encuentra colaborando con ESPN Star Plus comentando y reaccionando a los partidos en vivo, habiendo hecho los dos del Manchester CIty ante el Real Madrid por semifinales de Champions League, por su pasado glorioso en el equipo inglés

En esta oportunidad, para el juego de vuelta en el que el equipo español logró una épica remontada ante los de Pep Guardiola, Agüero invitó a Carlos Tevez -otro ex Manchester City- para reaccionar al encuentro.

No obstante, con el juego 3-1 (6-5) y tras el gol de penal de Karim Benzema, Lionel Messi le escribió al Kun impactado por el resultado, ya que por su pasado en el Barcelona y el aprecio a Pep Guardiola, con seguridad apoyaba al Manchester City.

Agüero, le contó a Tevez y los seguidores, lo que le escribió el jugador del PSG: "Me escibre Leo: 'Déjate de joder, boludo, no puede ser', me dice".

