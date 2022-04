Dos fallecidos en operación en Putumayo habrían sido ocultados por el Ejército

Durante el debate de moción de censura que adelanta la Cámara de Representantes en contra del ministro de Defensa, Diego Molano, por las irregularidades que se habrían presentado en un operativo militar en Puerto Leguizamo, Putumayo, donde habrían fallecido civiles, la representante Katherine Miranda denunció que el Ejército dentro de la información sobre las bajas en esa operación, no reportaron a dos personas.

“Señor ministro, hablemos de que hay dos cadáveres más. Hay dos muertos más señor ministro, no lo dice la oposición. Ministro a la lista que usted le dio a los medios de comunicación le falta Daniel Eduardo Paredes y Lisandro Paredes San Juan, los dos oriundos de Puerto Leguizamo", afirmó la congresista.

Según Miranda, la lista que entregó el ministro no concordaba con la presentada por la Fiscalía y Medicina Legal. “¿Quieren saber quiénes eran esas dos personas y por qué el ministro no se atreve a decirlo y los ocultan de la lista? Ellos habían prestado servicio militar; libreta militar de primera clase. ¿Me van a decir que también eran guerrilleros?”, añadió.

Para la representante del Partido Verde, con estas aparentes revelaciones se está “demostrando que no todos eran guerrilleros, que no todos los que ustedes señalan eran disidentes de las Farc. La prueba la tenemos nosotros. Tenemos el certificado del Ministerio y del Ejército, dónde estás dos personas habían prestado el servicio a la patria”.

Por otra parte, la congresista destacó que "nos tomamos el trabajo de revisar cada una de las personas asesinadas por el Ejército en este operativo, y encontramos que solamente una tenía antecedentes judiciales y estaba siendo buscado por la Fiscalía. El resto de personas no tenía ningún antecedente ni en la Procuraduría, ni en la Policía, ni en Fiscalía, ni en la rama judicial; ni siquiera la lista Clinton”.

Posteriormente, la representante María José Pizarro intervino en la sesión y pidió la renuncia de Molano. "Se dio la orden de disparar sin tener en cuenta el principio de distinción. Cualquiera que tuviera camiseta roja y pantalón negro debía ser ejecutado. En conclusión, se cometieron crímenes de guerra. Me contaron los relatos más dolorosos que he escuchado desde que trabajo en memoria. Espero ministro que no las revictimice".

La representante Juanita Goebertus se sumó a las críticas señalando que "hay una falla grave de inteligencia. Sale el presidente a decir que eran 11, el ministro a decir que eran 9, Zapateiro que hay 11, y, sin embargo, la Defensoría dice que había civiles. No hay información contundente de que los miembros de la JAC sean exguerrilleros".

Posterior a la participación de los representantes citantes, intervendrán los congresistas de otros partidos que hayan pedido la palabra. Luego de ello, el ministro Diego Molano hablará ante la Plenaria.