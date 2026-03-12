Partido Conservador no presentará candidato propio para las presidenciales: arrancan acercamientos

Partido Conservador e imagen de referencia de votación. Foto: Colprensa / Getty Images

El Partido Conservador confirmó que no presentará candidato propio a la Presidencia de la República en las elecciones de este 2026.

La decisión se tomó tras una reunión del Directorio Nacional Conservador, en la que se definió la estrategia del partido frente a esta contienda.

Igualmente, agregaron que la decisión de acompañar a cualquiera de los candidatos inscritos será tomada en las próximas semanas.

Entre quienes han oficializado su aspiración presidencial están Sondra McCollins, quien se inscribió el miércoles, así como el senador Iván Cepeda.

Por su parte, este jueves se inscribió desde Cali el abogado Abelardo de la Espriella. Y para este viernes está previsto que lo hagan Claudia López, Sergio Fajardo, Roy Barreras y Paloma Valencia.

Finalmente, el Directorio Nacional Conservador también autorizó al presidente del partido, el senador Efraín Cepeda, para adelantar acercamientos y tender puentes con algunos de los candidatos presidenciales.

Entre los primeros contactos previstos están conversaciones con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.