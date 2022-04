"Freddy me dijo que no fuera su sucesor, que hiciera mi propia historia"

Freddy Rincón es ahora una leyenda del fútbol colombiano. El Coloso no solamente será recordado por sus goles y títulos, sino también por los consejos y la manera en que le ayudó a los más jóvenes a que lograran grandes cosas en el fútbol.

En diálogo con el Noticiero Deportivo de Caracol Radio, Harold Lozano, exjugador y compañero de Freddy Rincón en América de Cali, se mostró muy afectado por la muerte de su amigo.

"Fue una inspiración para todos, después de ese gol del 90 me inspiró para decir 'así debo hacerlo yo'", contó Lozano.

El exjugador del cuadro escarlata confesó que de joven quería ser como Freddy Rincón por la figura que era, pero fue el mismo Coloso quien le dijo que no debía seguir sus pasos, y no porque no fuera un ejemplo, sino porque creía en los talentos de los demás.

"Yo quería ser como Freddy Rincón, siempre lo admiré cuando lo tenía como compañero en el América", dijo.

"Una vez Freddy me dijo en una concentración 'no te dejes creer de los periodistas de que vas a ser mi sucesor, yo ya hice mi historia, vos tenes la tuya'. Freddy hacía que yo tuviera personalidad, eso me creó Freddy a mí, ese espíritu de lucha, él siempre fue un ganador, su temperamento era muy fuerte", añadió.

Freddy Eusebio Rincó falleció este 13 de abril en la Clínica Imbanaco de Cali, luego de luchar por su vida durante tres días, resultado del gravísimo accidente que sufrió el pasado lunes cuando la camioneta en la que se movilizaba se estrelló con un bus del MIO.