Día Mundial del Parkinson: Beneficios del ejercicio físico en la enfermedad /

En Colombia, más de 148.224 personas han sido diagnosticadas con Parkinson, una enfermedad generada por la destrucción de las neuronas dopaminérgicas que se encuentran en una región del cerebro llamada ganglios basales.

Aunque no existe no existe ninguna prevención que asegure con total certeza que no se presente la enfermedad en algún momento de la vida, los médicos consideran que las personas que realizan ejercicio físico como rutina diaria, pueden prevenir o retrasar el empeoramiento de los síntomas, que comienzan siendo pocos y leves, pero con el tiempo termina en una neurodegeneración.

En algunas investigaciones se ha demostrado que el ejercicio aeróbico regular podría reducir el riesgo de tener la enfermedad de Parkinson, por lo que es recomendable nadar, hacer bicicleta o correr al menos tres veces por semana durante mínimo 20 minutos.

El sedentarismo no es beneficioso para nadie, por lo que los expertos recomiendan realizar alguna de las siguientes actividades, para reducir el riesgo de padecer esta enfermedad o implementar el ejercicio físico, como una terapia de apoyo complementario que ayuda a mejorar la calidad de vida de los pacientes:

1. Los aeróbicos o ejercicios de movimiento ayudan contrarrestar la rigidez muscular y mantener la fuerza del sistema musculatorio.

2. Los ejercicio como el Taichi y las actividades de baile, mejorar el equilibrio, la amplitud de paso y disminuye los episodios de bloqueo y caídas.

3. Realizar ejercicios faciles que exageren las expresiones, son beneficiosas para la salud.

En el Día Mundial del Parkinson, es importante recordar hay numerosas actividades físicas que mejorar la calidad de vida del paciente, pero deben ser monitoreadas por un neurólogo que otorgue el visto bueno al programa de entrenamiento seleccionado.