La Heroica exalta a sus hacedores: estos son los ganadores del Capuchón de Oro 2025

Como un acto de reconocimiento, memoria y celebración del talento local, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), realizó el pasado lunes 22 de diciembre la ceremonia de entrega de los Capuchones de Oro 2025, un homenaje a las mejores puestas en escena del Desfile de Independencia y a quienes, con su trabajo artístico y comunitario, dan vida a las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El evento, realizado en el Teatro Adolfo Mejía, exaltó a comparsas, grupos de danza, disfraces individuales y colectivos, propuestas musicales, artesanales y trayectorias destacadas que participaron en los eventos más importantes de las Fiestas de Independencia de 2025.

La entrega de estos galardones hace parte de la apuesta de la administración del alcalde Dumek Turbay por instituir los Capuchones de Oro como un reconocimiento especial y permanente para los artistas, gestores culturales y hacedores de fiesta, dignificando su labor y resaltando su papel fundamental en la identidad cultural de Cartagena.

“Esta es una gran oportunidad para reconocer y premiar a los gestores culturales, artistas y portadores de tradición que hacen tan maravillosas nuestras fiestas. Los Capuchones de Oro celebran el esfuerzo, la disciplina y el amor por la cultura que hay detrás de cada proceso”, afirmó Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a las mejores comparsas y grupos de danza en sus distintas categorías, así como a los disfraces más destacados, propuestas musicales tradicionales, trabajos artesanales festivos y medios de comunicación que han acompañado históricamente las celebraciones novembrinas.

Asimismo, se rindió un reconocimiento especial a los actores festivos como memoria viva y pilar fundamental de las fiestas, exaltando trayectorias que han sostenido y transmitido este patrimonio cultural de generación en generación.

Por su parte, el alcalde Dumek Turbay destacó el talento que habita en la ciudad y el valor de reconocerlo desde lo público: “Exaltamos el talento y la fuerza creativa de los cartageneros que, a través de sus artes y saberes, año tras año engrandecen lo más emblemático de su patrimonio inmaterial. Hoy brilla lo mejor de cada expresión artística, lo que nos recuerda la riqueza de nuestros talentos, la versatilidad de artistas y sabedores que dan sentido, identidad y continuidad a las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre”.