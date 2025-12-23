Senador Carlos Fernando Motoa pide sesión urgente del Senado tras decreto de emergencia económica

El senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, solicitó la convocatoria urgente de una sesión plenaria del Senado para ejercer control político frente al decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

A través de una carta enviada al presidente del Congreso, Lidio García, el congresista advirtió que el control político no se suspende durante el receso legislativo y señaló la importancia de que el país conozca las posiciones de los partidos frente a la decisión del Ejecutivo.

Motoa anunció que la bancada adelantará acciones legales ante la Corte Constitucional, entre ellas una demanda de inconstitucionalidad y la solicitud de suspensión provisional del decreto.

“El control político no se suspende, incluso durante el receso legislativo, y es importante que los colombianos conozcan las posiciones de los diferentes partidos políticos, así como las alternativas para evitar que nuevamente el Gobierno ponga en riesgo la estabilidad económica del país”, afirmó el senador.

El congresista de oposición calificó la declaratoria de emergencia económica como irresponsable y abiertamente inconstitucional, al considerar que no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución.

“Ese decreto desconoce los antecedentes jurisprudenciales sobre lo que debe entenderse por un estado de emergencia y evidencia una constante improvisación del Gobierno en temas de orden público, salud, vivienda y ahora en el ámbito económico”, agregó.

Desde Cambio Radical insistieron en la necesidad de que el Senado se reúna para evaluar los alcances del decreto y ejercer las funciones de control que le corresponden al Congreso frente a decisiones extraordinarias del Ejecutivo.