Tránsito del Huila refuerza operativos para reducir la siniestralidad vial en fin de año

NEIVA

Desde finales de noviembre, la Dirección de Tránsito del Huila activó un plan especial de movilidad con el objetivo de disminuir los accidentes viales durante la temporada decembrina. Los operativos se desarrollan de manera permanente, las 24 horas del día, en coordinación con autoridades locales y nacionales.

El funcionario explicó que, tras la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU), se logró una articulación efectiva con la Policía Nacional, la Dirección de Tránsito y Transporte y el Ejército Nacional. En la ruta 45, uno de los principales corredores viales del departamento, operan actualmente 105 uniformados encargados de velar por el cumplimiento de las normas y la seguridad de los actores viales.

Según Carlos Alfredo Mosquera, director de tránsito Huila, expresó que “el incremento de víctimas fatales en accidentes de tránsito, al señalar que en lo corrido de 2025 se han registrado 328 muertes en el Huila, frente a 292 en el mismo periodo del año anterior. No obstante, destacó la reducción del 10 % en la siniestralidad en Neiva, gracias al trabajo conjunto entre la Alcaldía y la Secretaría de Movilidad”.

Finalmente, el director de Tránsito hizo un llamado a la conciencia ciudadana, especialmente a motociclistas entre los 18 y 30 años, quienes continúan siendo los más afectados. Reiteró la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol, portar la licencia, usar casco y respetar las señales.