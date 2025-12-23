Asesinan al líder social Jairo Díaz tras ser secuestrado en San Pablo, sur de Bolívar

La violencia en el sur de Bolívar se ensaña nuevamente con el liderazgo comunal. Al mediodía de este lunes 22 de diciembre, la Alcaldía de San Pablo confirmó el atroz asesinato de Jairo Alberto Díaz Salazar, actual tesorero de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda El Jardín, presidente del Comité Minero de Las Calungas y miembro activo de ASAMISUR, organización campesina vinculada a FEDEAGROMISBOL.

El líder había sido raptado la noche del domingo por hombres armados que lo sacaron a la fuerza de su comunidad, generando una angustiosa búsqueda que terminó con el hallazgo de su cuerpo en un paraje enmontado cerca del corregimiento de Santo Domingo.

Díaz Salazar no era un desconocido en la región; su vida fue un testimonio de lucha por la permanencia en el territorio y la vida digna del campesinado. Durante años se destacó como vicepresidente de ASAMI-SUR y presidente de la JAC de El Jardín, roles desde los cuales defendió los procesos comunitarios frente a la presión de los grupos armados.

Su asesinato se suma a una escalada de hechos violentos que mantienen en zozobra al municipio, provocando un rechazo enérgico de la administración local, que calificó el crimen como una vulneración directa a los derechos humanos y al tejido social de San Pablo.

Desde la Alcaldía de San Pablo emitieron un comunicado de prensa: “Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a la familia, amigos y comunidad de la víctima, y a todas las personas que hoy sufren las consecuencias de la violencia que atenta contra la vida, la convivencia y el tejido social de nuestro municipio. Como institución, reiteramos que la violencia no tiene justificación alguna y que estos actos criminales vulneran los derechos fundamentales, generan miedo en la población y afectan gravemente los procesos comunitarios y de desarrollo local”.

Agregan que “hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones correspondientes, se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables conforme a la ley. De igual manera, invitamos a la comunidad a mantener la calma, fortalecer la unión y confiar en las instituciones”.

Desde la Gobernación de Bolívar se indicó que se mantiene el despliegue de fuerza pública y acciones de inteligencia, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer plenamente este crimen y dar con los responsables. Asimismo, se reiteró el llamado al Gobierno Nacional para reforzar la presencia institucional y las medidas de protección a líderes sociales en el sur del departamento.