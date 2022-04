Investigadores privados entregarán informe de lo sucedido en el Remanso /

Se cumplen ocho días de la polémica operación militar en la vereda el Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo, donde el Ejércitodijo que había dado de baja a 11 disidentes, pero luego se conoció que dentro de los muertos había civiles.

En la escena del crimen hay dos investigaciones una oficial que adelanta la Fiscalía y otra privada que contrató la comunidad.

Los pocos habitantes que quedan en la vereda el Remanso piden que no los traten de guerrilleros porque esa estigmatización los pone aún más en peligro y aseguran que en el lugar hubo un falso positivo.

''Toda la comunidad piensa que es un falso positivo porque la vereda no es un campamento de la guerrilla''. ''Yo estoy traumatizada yo tengo miedo, no quiero seguir viviendo por acá. Ya le da miedo hasta los militares, las niñas ven helicópteros y lloran, no saben dónde meterse''.

Ante las versiones encontradas en estos hechos en este lugar hay dos líneas de investigación: por un lado, está la Fiscalía que con un equipo de expertos adelanta sus pesquisas y el lugar está lleno de banderines que indican algún tipo de evidencia.

De otro lado, las víctimas apoyadas en organizaciones contrataron a unos investigadores privados para tener una versión independiente de lo que sucedió. Así nos lo explica David Melo, abogado de víctimas: ''Un equipo de expertos que están en el terreno no para controvertir lo dice la Fiscalía, sino para buscar la verdad, es incómodo y un poco temeroso que nosotros estamos aquí en la zona y en vez de sentirnos respaldados por la fuerza pública nos sentimos un poco acobardados''.

Buscan la verdad de lo que pasó porque entre los 11 muertos señalados de ser disidentes del frente 48 hay civiles. Hoy está comunidad está revictimizada y desplazada. ''La comunidad está cansada del atropello estatal, del abandono y quiere salir adelante y la protección que busca del Estado no la encuentra y lo que encuentra son agresiones''.

Esperan los resultados de las investigaciones para que el país conozca la verdad.

Caracol Radio termina este cubrimiento especial en Puerto Leguízamo, Putumayo, pero estaremos atentos a las investigaciones para saber lo que realmente pasó en medio de un bazar comunal que terminó en tragedia.