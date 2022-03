Reinaldo Rueda lo dijo todo: Las frases del DT de la Selección Colombia

Reinaldo Rueda entregó declaraciones en la previa del primer partido de la Selección Colombia en la última fecha de Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. El estratega de la Tricolor es consciente que su equipo está obligado a ganar y esperar un milagro para conseguir el cupo a la cita mundialista.

El técnico de la Selección habló sobre distintos temas en la previa al partido contra Bolivia, entre los más destacados están la responsabilidad de Luis Díaz en este equipo, si Juan Fernando Quintero y James Rodríguez van a jugar juntos y hasta le envió un saludo especial al técnico del Junior, Juan Cruz Real.

Reviva aquí todo lo que dijo Reinaldo Rueda en su conferencia previa al compromiso contra Bolivia.

"Estas clasificatorias siempre nos dan la enseñanza que hasta las últimas fechas se definen las posiciones. Tenemos la última oportunidad de aprovechar, dos juegos difíciles, dos rivales de respeto, pero hay que jugar los partidos, el deseo de siempre de querer clasificarnos es lo que va a primar acá, aparte de lo que se ha trabajado.

Pocos entrenamientos con equipo completo

"Hoy solamente hicimos el entrenamiento con el plantel completo, varios futbolistas jugaron hasta el domingo y llegaron el lunes sobre las horas de la noche. Ayer hicieron su recuperación y hasta hoy se reintegraron a los trabajos competitivos. Pero tenemos que repasar la memoria táctica, conscientes de que hay que hacer ajustes y lograr esa eficacia que ha sido la ausente en estos juegos en calidad de local, que eso nos brinde la oportunidad de tener un buen resultado".

¿Cómo ganar después de siete partidos sin marcar gol ni quedarse con el triunfo?

"Ese es el gran interrogante. No se ha podido plasmar en la cancha lo que se ha intentado, con todas las variantes que hemos buscado. El deseo es liberar el juego y eso se plasme con eficacia y lograr los puntos que nos permitan seguir con la ilusión de clasificar. Debemos confiar en la capacidad, en lo poco que se hizo en estos entrenamientos, de las posibles variantes que se puedan realidad, de los hombres que dieron mejor respuesta en las prácticas. Siempre pensando en mejorar y hacer los mejores complementos, que tengamos un buen juego que nos permita seguir con la motivación de poder clasificar".

¿Cómo jugarle a Bolivia?

"Debemos hacer un partido inteligente, sobre todo en la construcción y finalización para poder desequilibrar a los rivales, esa es la intención, es para lo que se va a salir a la cancha, más conscientes de que al frente tenemos un rival muy aplicado, con una buena huella de trabajo por los años que lleva el profesor Farías al frente, todo esto hace que sea un rival con muy buena dinámica y aplicado, por eso debemos hacer un juego inteligente, no debemos precipitarnos por lograr el resultado".

¿Hay liderazgo en la Selección?

"El liderazgo tiene muchos estilos, no es solamente gritar o hacer el show. Tenemos a Juan Guillermo Cuadrado, a David Ospina, Falcao cuando estuvo, son distintos".

Falta de gol en la Selección: ¿Morelos es la solución?

"Se han generado situaciones de gol, hemos tenido opciones claras, pero no ha habido esa precisión para finalizar, para quizá haber logrado mejores resultados. Entre ayer y hoy logramos hacer esa combinación de quienes han venido y tienen trayectoria y experiencia, como aquellos que están como Alfredo Morelos bien con su club y en la Selección no ha tenido tanta participación. Están todos dispuestos para entrar cuando les corresponda".

¿Debe clasificar para mantener su cargo?

"Esa es la responsabilidad de este cargo, estoy con la ilusión y consciente de que tengo un gran grupo de jugadores, no es solo por mi cargo o mi continuidad, es el futuro de cada uno de los jugadores, del desafío que cada uno tenga. Con la tensión, la carga emocional de esta gran responsabilidad ante todo el país".

Agradecimiento a Juan Cruz Real

"Agradezco públicamente al profesor Juan Cruz Real que tuvo la gallardía de dar sus palabras, apoyo y solidaridad en estas semanas tan difíciles que hemos pasado".

James Rodríguez llegó sin molestias

"James compitió hasta hace dos semanas con su equipo, después hizo una semana de recuperación de una molestia que tuvo, pero está totalmente recuperado. No es fácil, el club no lo quiso liberar sino hasta la fecha que da la FIFA. Fue de los que llegó más temprano, ha mostrado una gran disposición, buena actitud en el trabajo y esperar que tenga un buen comportamiento".

Actualidad de Juan Fernando Quintero

"Lo de Juan Fernando es positivo, desde su paso a River ha estado recuperando su nivel después de varias semanas de rehabilitación, haciendo minutos y goles importantes en River".

¿Juanfer y James juntos?

"James y Quintero no han podido estar juntos en Selección, ahora están los dos acá, es una posibilidad que estén juntos".

Luis Díaz, ¿solución de la Selección?

"Me reuní con Lucho para decirle que él es parte de la Selección, pero no la solución, no debe cargar con esa mochila. Es un gran referente internacional por el gran momento que pasa, es parte de la Selección y debe compartir esa responsabilidad con todos, no podemos esperar que sea el salvador de la Selección. Así como se hizo importante antes de la Copa América, es igual ahora, solo que ha aumentado su libreto, sus conceptos, en estas semanas que lleva en el Liverpool. Es muy positivo para nosotros poderlo aprovechar con todas las alegrías que está teniendo en su club".