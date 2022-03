DIM Vs. Millonarios: El mejor local recibe al mejor visitante de la Liga

Independiente Medellín y Millonarios se enfrentan esta noche en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 8:15PM, por la fecha 12 de la Liga colombiana. Antioqueños y bogotanos prometen un choque de buen fútbol en el que ambos equipos exponen sus invictos en territorio paisa.

Medellín, que viene de conseguir por fin una victoria como visitante en el año, luego de ganar con amplios argumentos en su visita al América, no conoce la derrota en el Atanasio Girardot.

De los 18 puntos que ha sumado en Liga el Poderoso, 15 de ellos los ha conseguido en su estadio, ganando todos los partidos que ha disputado en casa y siendo el mejor local del campeonato, superando por diferencia de gol al Junior.

El equipo de Julio Comesaña cuenta con varias bajas sensibles para esta noche, el argentino Luciano Pons, uno de los goleadores del campeonato, y Vladimir Hernández no serían de la partida por lesión; mientras que Felipe Pardo y Andrés Arregui deben pagar una fecha de sanción.

En contraste, el colombo-uruguayo podría contar con el volante Andrés Ricaurte, referente del equipo y que no ha podido tener mucho ritmo este año debido a algunas molestias. El uruguayo Javier Méndez tomaría el lugar de Arregui y Diber Cambindo se mantendría como inicialista en el frente de ataque.

Millonarios, por su parte, llega al Atanasio como líder sólido del campeonato, acumulando siete victorias al hilo y aún sin conocer la derrota jugando fuera de su campo, donde ha conseguido cuatro triunfos y dos empates.

Alberto Gamero también tendrá bajas importantes para esta noche, comenzando por las ausencias del portero Álvaro Montero y el defensor central Juan Pablo Vargas, convocados a las selecciones de Colombia y Costa Rica, respectivamente.

A ellos se suman los laterales Andrés Román y Omar Bertel, quienes no lograron recuperarse a plenitud de sus lesiones.

En el arco la oportunidad sería para Juan Moreno, portero canterano que no ha tenido minutos en los últimos cinco meses; Elvis Perlaza seguiría como lateral derecho y José Cuenú acompañaría a Andrés Llinás como pareja de centrales. Como lateral izquierdo estaría nuevamente Andrés Murillo.

David Mackalister Silva reaparece en la convocatoria; no obstante, no es segura su presencia como titular, puesto que apenas pudo trabajar con el grupo un día, en caso de no hacerlo, el venezolano Richard Celis iría desde el primer minuto.

En el frente de ataque también podría haber novedades, con Jader Valencia desde el inicio en lugar de Diego Herazo, exPoderoso.

El juego será dirigido por el árbitro Alexander Ospina, apoyado en el VAR por Gustavo Murillo.

Posibles formaciones

Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; David Loaiza, Javier Méndez; Juan David Mosquera, Andrés Ricaurte, Jean Pineda; Diber Cambindo. DT: Julio Comesaña.

Millonarios: Juan Moreno; Elvis Perlaza, Andrés Llinás, José Abad Cuenú, Andrés Murillo Segura; Stiven Vega, Larry Vásquez, Richard Celis, Eduardo Sosa, Daniel Felipe Ruíz y Jader Valencia. DT: Alberto Gamero.