El 79% de los colombianos considera que el dinero no compra la felicidad

En este 20 de marzo Día Internacional de la Felicidad promovido por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, se conoce una encuesta de la Federación Nacional de Comerciantes, en la que revela que el 79 por ciento de los colombianos cree que el dinero no compra la felicidad y un 45 por ciento considera, que no todo tiempo pasado fue mejor.

Esta encuesta realizada por Fenalco, recoge la opinión de los colombianos a cerca de lo que los hace más felices y estos son los resultados. El 79% de los ciudadanos considera que el dinero no compra la felicidad; un 45% que no todo tiempo pasado fue mejor y un 84% que no necesariamente los jóvenes son más felices que los mayores.

El estudio revela, que en este momento lo que hace más felices a los colombianos es la familia, mencionada por el 52% de los encuestados.

También para un 24% la felicidad la encuentra disfrutando del tiempo libre; un 12% dice que el amor lo hace feliz; un 6% de los encuestados se contenta con tener buenos amigos, un 4% con disfrutar del dinero y un 2% con ser profesional.

Según el estudio, al 26% de los encuestados solo le hace falta más dinero para completar su felicidad; un 18% cree que lo que le hace falta es encontrar el amor; un 13% cree que tiene todo para ser feliz menos un mejor trabajo y un 10% piensa que solo falta mejorar sus relaciones familiares.

Pero un dato que resulta muy positivo según la encuesta que se hizo a nivel virtual, es que el 33% de los colombianos afirma no necesitar nada más para ser feliz, mientras sobre el dinero y el empleo para ser feliz, el estudio señala que para un 30% de los colombianos la situación económica, comparada con la de hace 5 años ha mejorado notoriamente; para un 33% ha mejorado un poco y para un 22% ha empeorado mucho o poco.

