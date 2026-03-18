Defensoría propone creación de mesa bilateral para proteger derechos de personas deportada en EE.UU (Foto: cortesía/ Defensoría del Pueblo)

La Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores la creación de una mesa bilateral entre Colombia y Estados Unidos sobre los retornos y la protección consular, por el aumento de las deportaciones masivas de ciudadanos colombianos

Esta mesa tiene como finalidad facilitar el seguimiento a la situación de los vuelos, perfiles, las condiciones de detención y el trabajo interinstitucional, asimismo, reforzar la articulación entre la Cancillería y la Defensoria para establecer un sistema de intercambio de información sobre casos críticos y poder diseñar conjuntamente rutas de atención.

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Según estudios de la Defensoría entre el 1 de enero y el 12 de marzo del 2026, han retornado 431 personas:

207 mujeres

201 hombres

23 niñas, niños y adolescentes

Está población se divide en dos grupos, las personas migrantes recién llegadas a Estados Unidos, detenidas por cruzar ilegalmente la frontera con Mexico y las personas con más de un año de residencia en Estados Unidos, detenidas por razones administrativas o procesos judiciales.

De acuerdo con datos de la Cancillería en 2025 hubo 94 vuelos provenientes de Estados Unidos, la mayoría procedentes principalmente de centros de detención en San Diego (California), El Paso de Houston (Texas) y Alexandria (Virginia). La Defensoría acompaño el retorno de 5.121 personas.

¿Cúales son los derechos vulnerados?

Las principales vulneraciones en derechos humanos de los deportados estan relacionadas con:

Maltrato ejercido por las autoridades migratorias

Violencias basadas en género

Abuso sexual hacia hombres y mujeres

Requisas inapropiadas

Tratos degradantes

Alimentación insuficiente y de baja calidad

No hay acceso a medicamentos ni atención médica

Despojo de pertenencias personales como identificación y celulares

Exposición a temperaturas muy bajas en los centros de detención

Discriminación y tratos xenófobos por las autoridades migratorias

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¿Qué es lo que se busca con esta solicitud?