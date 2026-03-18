Defensoría propone creación de mesa bilateral para proteger derechos de personas deportada en EE.UU
Informaron que entre el 1 de enero y el 12 de marzo del 2026, han retornado 431 persona.
La Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores la creación de una mesa bilateral entre Colombia y Estados Unidos sobre los retornos y la protección consular, por el aumento de las deportaciones masivas de ciudadanos colombianos
Esta mesa tiene como finalidad facilitar el seguimiento a la situación de los vuelos, perfiles, las condiciones de detención y el trabajo interinstitucional, asimismo, reforzar la articulación entre la Cancillería y la Defensoria para establecer un sistema de intercambio de información sobre casos críticos y poder diseñar conjuntamente rutas de atención.
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Según estudios de la Defensoría entre el 1 de enero y el 12 de marzo del 2026, han retornado 431 personas:
- 207 mujeres
- 201 hombres
- 23 niñas, niños y adolescentes
Está población se divide en dos grupos, las personas migrantes recién llegadas a Estados Unidos, detenidas por cruzar ilegalmente la frontera con Mexico y las personas con más de un año de residencia en Estados Unidos, detenidas por razones administrativas o procesos judiciales.
De acuerdo con datos de la Cancillería en 2025 hubo 94 vuelos provenientes de Estados Unidos, la mayoría procedentes principalmente de centros de detención en San Diego (California), El Paso de Houston (Texas) y Alexandria (Virginia). La Defensoría acompaño el retorno de 5.121 personas.
¿Cúales son los derechos vulnerados?
Las principales vulneraciones en derechos humanos de los deportados estan relacionadas con:
- Maltrato ejercido por las autoridades migratorias
- Violencias basadas en género
- Abuso sexual hacia hombres y mujeres
- Requisas inapropiadas
- Tratos degradantes
- Alimentación insuficiente y de baja calidad
- No hay acceso a medicamentos ni atención médica
- Despojo de pertenencias personales como identificación y celulares
- Exposición a temperaturas muy bajas en los centros de detención
- Discriminación y tratos xenófobos por las autoridades migratorias
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¿Qué es lo que se busca con esta solicitud?
- Fortalecer la presencia y la actuación del personal consular durante etapas previas a la deportación, para garantizar orientación jurídica, revisión de las condiciones de detención, verificación de antecedentes y entrega de información sobre los derechos de los ciudadanos.
- Gestionar campañas preventivas y pedagógicas por parte de las entidades gubernamentales y organizaciones humanitarias, sobre los derechos y riesgos a los que se ven expuestos los migrantes en rutas irregulares, con el fin de promover una migración ordenada, segura y regular.
- Que los ciudadanos puedan acceder a acompañamiento medico adecuado en caso de requerir medicación psiquiátrica o tener condiciones especiales de salud.