Las observaciones de la comunidad internacional a elecciones en Colombia

Se acerca la fecha de las elecciones legislativas en Colombia, que también será la jornada de consultas para elegir los candidatos presidenciales de las diferentes coaliciones. Es por eso que en el país ya se encuentran los delegados y las misiones electorales de la ONU, de la Unión Europea y de otros organismos para evaluar el funcionamiento electoral.

Los representantes de los equipos enviados a Colombia ya se han pronunciado expresando tanto sus preocupaciones como los asuntos a los que les van a poner el foco durante los días previos al 13 de marzo.

En Caracol Radio le contamos lo que han dicho tras evaluar la agenda electoral, los planes de los candidatos y el panorama general.

Naciones Unidas sugiere un enfoque territorial

Empezamos por la ONU, que afirma que el mayor reto que tiene actualmente el gobierno de Colombia es "llenar la ausencia del Estado en importantes partes del país". Con eso se refiere no solamente en llegar a diferentes zonas, sino mantenerse en ellas.

La ONU hace referencia concretamente a lugares en los que antes estaba las FARC y ahora están ocupados por otros grupos armados ilegales. Su coordinadora residente, Mireia Villar, manifestó la importancia de que comunidades que han sufrido mucho "sientan cercano al Estado".

En otros temas, la ONU pidió que la policía esté dedicada completamente a la protección del ciudadano. Eso tras las protestas contra la fuerza policial que se han registrado en el país. A los candidatos les hace un llamado además a "plantear soluciones a los problemas de sostenibilidad e inclusión que tiene Colombia, así como a trabajar para frenar la brecha de género.

Unión Europea advierte sobre denuncias de fraude

También está en Colombia la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que ya centró su atención en las denuncias sobre las curules de paz. Los integrantes de ese equipo llegaron al país el 23 de febrero y han estado haciendo recorridos por el territorio.

Esta es la primera vez que la Unión Europea envía una misión electoral a Colombia. Su líder, el eurodiputado Javi López, afirmó que es importante para "brindar confianza a los ciudadanos y a los actores que competirán" ese domingo.

"Analizaremos con mucho detenimiento lo que ocurre con las curules de paz. Son circunstancias territoriales, sociales y políticas muy particulares. Obviamente, desde las condiciones de seguridad hasta la financiación de las candidaturas. Ese es nuestro objetivo", expresó López sobre las curules de paz, sobre las que ha habido denuncias sobre seguridad, financiación, anticipos y garantías de campaña

Observación sindical exige responsabilidad de las autoridades

La Federación Sindical Mundial envió una delegación de observación electoral que acompañará a las autoridades electorales del país y que se desplegará a lo largo del país buscando garantizar que las votaciones se desarrollen de forma pacífica y correcta.

La delegación resalta que su visita se hizo casi obligatoria tras escuchar que, ante las denuncias y preocupaciones por falta de garantías electorales, el registrador Alexander Vega no diera mensajes de tranquilidad y respaldo, sino que dijera que "el que no sienta garantías, no debería presentarse".

La observación sindical también ha pedido que toda denuncia relacionada con compra de votos debe ser investigada formalmente y, de paso, sugieren adelantar una inspección del censo electoral y del software utilizado para el escrutinio de votos.

Comunidad internacional pide un alto al fuego

Las representaciones diplomáticas de distintos países en Colombia emitieron un comunicado conjunto en el que piden "respetar las disposiciones del derecho internacional humanitario para la protección de la población civil" que asistirá a las elecciones legislativas y presidenciales en este año.

Bajo esa petición se resalta "la importancia de que Colombia pueda conducir sus elecciones de forma libre e inclusiva, en un ambiente sin violencia" y por ello se pide que los grupos armados hagan un alto al fuego para que las elecciones se desarrollen con normalidad.

Entre los firmantes del documento están la Misión de Verificación de la ONU y Equipo País de Naciones Unidas en Colombia, la delegación de la Unión Europea y las embajadas de Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Hungría, Irlanda, Italia, México, Nunciatura Apostólica, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Suecia y Suiza.