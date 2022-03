Federación Sindical Mundial preocupada por elecciones en Colombia

Previo a las elecciones legislativas en Colombia, al país llegó una delegación de observación electoral de la Federación Sindical Mundial (UNI Global Union) para acompañar las votaciones. La delegación fue invitada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y trabajará en conjunto con las autoridades colombianas.

Esta federación representa a unos 20 millones de trabajadores de 900 sindicatos de 150 países a nivel global y su delegación para Colombia, conformada por 85 personas (54 hombres y 31 mujeres) de 9 países del continente, estará desplegada a nivel nacional.

En diálogo con Caracol Radio, Marcio Monzane, secretario regional de UNI Américas, resaltó que su delegación de observación llega primero a Colombia, en vez de ir a Chile o a Brasil, por la respuesta que entregan las autoridades electorales ante las dudas de garantías del proceso electoral.

“En Brasil y en Chile tienen demostrado un histórico de riesgos que pueden afectar el proceso democrático y las autoridades (…) son las primeras en salir en público a demostrar que no habrá riesgos y que habrá seguridad y Colombia no hace eso. El hecho de que el responsable de la Registraduría diga a la gente que ‘el que no sienta garantías, no debería presentarse’ es un llamado a la observación internacional”, explicó Monzane.

Por su parte, Rita Berlofa, presidenta de UNI Finanzas Global, dijo a Caracol Radio que coinciden con la CUT en la necesidad de depurar el censo electoral y la revisión “del software adquirido por la registraduría para el escrutinio de votos y otras funciones”.

“Se deben investigar formalmente todos los hechos denunciados relacionados con la compra de votos, incluso los hechos denunciados por Aida Merlano. El registrador debe garantizar que el formulario E-11 tenga un espacio para colocar la firma y la huella al votar, como lo indica la resolución 1706 del 2019 del CNE”, resaltó Berlofa.

Ambos observadores coincidieron que a la preocupación por garantías de parte de las autoridades electorales se suma la disputa entre grupos armados como el ELN, disidencias de las Farc, asesinatos de lideres sociales, masacres y desplazamiento forzado por lo que concuerdan con el llamado hecho por la comunidad internacional de un alto al fuego para desarrollar las elecciones.

Al finalizar la jornada electoral, la delegación emitirá un documento con recomendaciones para fortalecer la democracia y el sistema electoral.