Uy, pero cómo se consiente: le dicen a Carmen Villalobos en pequeño bikini

La hermosa actriz colombiana Carmen Villalobos, recordada por su último papel en 'Café con aroma de mujer 2021', "Lucía Sanclemente", se encuentra recientemente en grabaciones de una nueva producción, pero se tomó un respiro para "consentirse" y tomar un respiro de su trabajo.

Villalobos posteó en su cuenta oficial de Instagram varías fotografías en las que se encuentra -al parecer- en un spa o hotel, posando con un diminuto bikini color negro, que dejó boquiabierto a sus fieles seguidores en esta red social.

Junto al texto, la actriz colombiana escribió: "Les cuento que hoy en medio de tantas grabaciones, me tomé un tiempito para consentirme y relajarme. Ustedes no se imaginan la delicia de lugar aquí en Bogotá. Gracias por consentirme tanto. Por que no hay que esperar un momento especial para cuidarnos y amarnos".

La publicación en Instagram de la hermosa mujer ya tiene más de 700.000 likes y cerca de 3.000 comentarios, en su mayoría halagadores con Villalobos.