Polo Polo arremete contra Juanpis Gonzáles por llamarlo pobre, negro y gay

Durante un episodio de ‘Juanpis Live Show’, programa del comediante Alejandro Riaño, el personaje ficticio lanzó varios comentarios en contra del candidato a la Cámara Miguel Polo Polo.

En medio de la entrevista con Omar Murillo, Juanpis Gonzáles aseguró: "Robar es jodido, Polo Polo primo suyo mire como lo hace. Es un negrito ahí muy chevere, del Centro Democrático. Si, de la familia, pero el es muy chistoso porque cree que le vamos a dar el aval algún día de alguna vaina y es pobre, negro y gay, está jodido ¿Qué hace en nuestro partido?"

Ante esto, Polo Polo le respondió por medio de un video, en el que comenzó recordándole el Código Penal Colombiano, que dice: "quien haga a otra persona afirmaciones deshonrosas incurrirá en penas de entre 16 a 54 meses de prisión y en multas de entre 13 a 1.500 salarios mínimos".

"Yo lo reto a usted a que me muestre una sola prueba de dinero privados o públicos de los cuales yo me haya apropiado ilegalmente y si no la tiene, lo demandaré por injuria y calumnia", manifestó Polo Polo

Polo Polo además le dijo que era él quien más se acercaba a ser un ladrón, pues se aprovechó del programa de incentivos de economía naranja, pues dejó de pagar en impuestos 4 mil millones de pesos.

"Con respecto a lo de negro, amo y estoy orgulloso de mi color de piel. Y con lo otro, usted dice que yo soy gay, pero al parecer, aquí el que tiene ganas de mí es usted, que no deja de pensarme ni mencionarme", expresó Polo Polo en el video.

A través de su Twitter, Alejandro Riaño respondió: "¡Que demanden a JUANPIS por hp! Y con toda la razón. No estoy de acuerdo con quienes piensan como Juanpis. Que pague el riquito ese. Les toca hacer algo para ganar votos. Hasta el # en el tarjetón le tocó poner."

Respondiendo a las calumnias de Alejandro Riaño pic.twitter.com/m47LzmbvEr — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) March 2, 2022