En firme destitución de patrullera trans por robo de una crema

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó la decisión de un juez que negó por improcedente la tutela que había instaurado la patrullera Andrea Cortés Guarín, en contra de la Policía Metropolitana de Bogotá, con la que pretendía revocar la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general por el término de 11 años.

La uniformada es señalada de presuntamente llevarse sin pagar una crema de una droguería ubicada en el Centro Comercial Titán Plaza, norte de la capital del país.

Según la Policía Nacional, la uniformada, quien fue la primera mujer transgénero en ingresar a la institución, actuó con dolo al apropiarse de la pertenencia de un particular para beneficiarse.

Cortés impugnó la decisión del Juzgado 38 de Bogotá que también había negado la tutela que la patrullera había formulado con el argumento de que la estaban discriminando por su género.

“No vale la pena seguir luchando en una institución que a una mujer trans la ve como antinatural. La gente no se imagina por todo lo que me ha pasado”, había dicho en un video difundido en redes.

El Tribunal de Cundinamarca ratificó que en ningún momento hubo vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administración de justicia y petición por parte de la Inspección de la Policía Nacional.