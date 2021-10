Patrullera Cortés tras destitución: “A la mujer trans la ven antinatural”

En un video que fue difundido por redes sociales, la patrullera Andrea Cortés habló de su destitución e inhabilitación de 11 años para ejercer cargos públicos por parte de la Policía Nacional, luego de enfrentar un proceso disciplinario por robo.

En una grabación que no supera el minuto de duración, la uniformada afirma en medio de lágrimas que no vale la pena seguir “luchando en una institución que a una mujer trans la ve como antinatural. La gente no se imagina por todo lo que me ha pasado”, dice la patrullera, quien fue la primera mujer transgénero en ingresar a la Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron en junio pasado. En video quedó registrado el momento en que Cortés toma una crema para el contorno de ojos de una farmacia, ubicada en el Centro Comercial Titán Plaza en Bogotá, y se retira sin pagarla.

Según la Policía Nacional, la uniformada actuó con dolo al apropiarse de la pertenencia de un particular para beneficiarse. Para la ley 1015, el régimen disciplinario para la institución, se tipifican los tipos de las faltas como leves, graves y gravísimas.

Para este caso en concreto, la uniformada cometió una falta gravísima que, según el artículo 34 numeral 14, contempla una sanción de 10 años, que para Cortés se elevó a 11 por sus antecedentes disciplinarios: tenía una multa de 20 días por incumplimiento de órdenes en el Cauca.

Según la institución, no importa la cantidad o el objeto que se llevó sin pagar de aquella farmacia, sino la acción de dolo, es decir, el robo que cometió portando el uniforme de la policía.

“En la actuación disciplinaria se agotaron cada una de las etapas que hacen parte del debido proceso, garantizando el ejercicio el derecho de contradicción. La disciplinada estuvo representada por su abogado defensor, brindándosele la oportunidad de interponer los recursos de ley”, manifestó el inspector de la Policía, general Carlos Ernesto Rodríguez.

Caracol Radio conoció que la Fiscalía 396 de Bogotá citó para este martes a Cortés a una audiencia de imputación de cargos por el delito de hurto, sin embargo, la patrullera no asistió y pidió aplazarla por quebrantos de salud.

Por último, se estableció que en diciembre la Policía Nacional lanzará una nueva ‘Política de Género’ para evitar casos de discriminación en la institución por sus condiciones sexuales, que contará con la cooperación de autoridades británicas y suecas.