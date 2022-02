The Beatles a la pantalla grande

Desde el estreno de la docuserie 'The Beatles: Get Back' a finales del año pasado en Disney+, las oficinas de IMAX Entertainment no han dejado de recibir mensajes de personas que quieren experimentar, a través de la pantalla gigante, el último concierto en vivo del cuarteto de Liverpool aquel 30 de enero de 1969 desde la azotea de la sede central de Apple Corps en Savile Row.

Por lo que, las dos empresas han decidido asociarse y hacer el sueño realidad, del 10 al 13 de febrero, en fechas seleccionadas, se presentará el espectáculo de una hora en salas de cine con formato IMAX. En Colombia, solo tres teatros ofrecerán esta función, en Bogotá: Procinal Imax de Plaza de las Américas, en Medellín: Cine Colombia de Viva Envigado y en Cali: Cinepolis Limonar.

El concierto, que también hace parte de la docuserie de Peter Jackson 'The Beatles: Get Back', fue completamente restaurado para esta ocasión, se optimizó y remasterizó digitalmente para lograr la calidad de imagen y sonido que requiere la experiencia IMAX.

“Es el último concierto de Los Beatles, y es la manera absolutamente perfecta de verlo y escucharlo” comentó Jackson, quien, en 50 años, fue el primero en tener acceso a este material, que, además, capturó las sesiones de grabación de la banda en enero del 69, cuando intentaban escribir 14 canciones para su primer concierto en vivo después de dos años de no estar reunidos en un escenario.