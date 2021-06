'The Beatles: Get Back' ya tiene fecha de estreno en Disney+

Más de seis horas de material inédito restaurado, que incluye el último concierto en vivo de los Beatles, se estrenará en Disney+ durante tres días: 25, 26 y 27 de noviembre de 2021.

Debido a la enorme cantidad de material que Peter Jackson ha revisado, y que ha pasado editando y restaurando los últimos tres años,se presentará en tres episodios separados, cada uno de ellos tiene aproximadamente dos horas de duración.

“Yo mismo soy un gran admirador de los Beatles, así que estoy absolutamente emocionado de que Disney+ sea el hogar de esta extraordinaria serie documental del legendario cineasta Peter Jackson”, manifestó Bob Iger, Executive Chairman and Chairman of the Board, The Walt Disney Company.

Dirigida por el cineasta tres veces ganador de los premios Oscar Peter Jackson (la trilogía 'El señor de los anillos', 'They Shall Not Grow Old'), 'The Beatles: Get Back' lleva a los espectadores atrás en el tiempo y los introduce en la intimidad de las sesiones de grabación de la banda durante un momento bisagra en la historia de la música.

El documental muestra el afecto, la camaradería y el genio creativo que definió el legado del icónico cuarteto, compilada a partir de más de 60 horas de material inédito rodado en enero de 1969 (por Michael Lindsay-Hogg) y más de 150 horas de grabaciones de audio desconocidas, todas las cuales han sido restauradas de un modo brillante. Jackson es la única persona en 50 años que tuvo acceso a estos archivos cinematográficos privados.

Es la historia de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr mientras planean su primer concierto en vivo en más de dos años, y retrata la composición y ensayos de 14 canciones nuevas, originalmente concebidas para ser lanzadas en un álbum de acompañamiento en vivo.