¡No se deje estafar! En Instagram una "tienda" vende artículos de mascotas /

El suboficial retirado Juan Díaz señaló que durante el mes de diciembre su pareja intentó comprar una cama para su mascota por medio de un perfil de Instagram conocido como @fabricaparamascotas. Sin embargo, luego de varios días el producto nunca llegó.

Díaz intentó en repetidas ocasiones comunicarse con la supuesta tienda, pero la respuesta siempre era que el producto tardaría en llegar por ser personalizado. Hasta que dejaron de responderle.

Ante esto, el suboficial retirado interpuso una denuncia en un Cai virtual de la Policía, pues aclaró que no es justo. "No es mucho el dinero que se pierde, pero es para que dejen de robar, abusan porque ahora las personas quieren bienestar para sus mascotas".

Por otro lado, Díaz ha intentado difundir esta información por redes sociales para que no ocurra más este tipo de estafa. Asimismo, señaló que en el perfil no permiten dejar comentarios y que esto es justamente para que las víctimas no puedan denunciar el hecho.

De igual manera, en Caracol Radio nos pusimos en la tarea de averiguar sobre la procedencia de las fotos y gracias a Google Lens encontramos que muchas de las fotografías son sacadas de páginas de otros países o incluso de un perfil en Instagram de una tienda que aparece como @Boutique_fashion, la cual si vende los artículos.

Finalmente, la víctima señaló que en medio de redes sociales se ha topado con varias personas que también han intentado comprar y que han terminado estafados.