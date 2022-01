¿No le contaron? "Con lo bien que jugaba Alexis es muy defensivo"

"En todo momento intentamos buscar el partido. En el primer tiempo no salió todo como pensábamos, por eso cambiamos el sistema. Creo que buscamos en todo momento el partido. Si no calculo mal, no se llegó a los 50 minutos de tiempo real de juego", empezó diciendo Martín Cardetti, técnico de Santa Fe, en rueda de prensa.

La Equidad inició mejor el partido que los locales, pero cuando el 'león' mejoró fue cuando justo llegó el gol de Pablo Lima. En la parte complementaria el arquero Washington Ortega atajó algunos remates y también cayó al piso en un par de ocasiones donde se perdió tiempo.

Por tal motivo, Cardetti criticó al rival: "mucho tiempo perdido, un esquema muy defensivo, con lo bien que jugaba Alexis, un equipo muy defensivo. Nos costó entrar, pero bueno gracias a Dios lo pudimos igualar al final. Sacamos un empate que para nosotros por lo menos justo es. Obviamente queríamos más y creo que merecimos más porque buscamos en todo momento".

Martín Cardetti jugó en el Deportivo Cali en 2007 y dirigió al Bogota FC en el 2021. El argentino mostró un planteamiento atrevido cuando de entrada puso a Jhon Velásquez, Ezequiel Aguirre, Wilfrido de la Rosa y Wilson Morelo. Hasta los 95 minutos empató De la Rosa con una gran definición.

"No nos sorprendió, era lo que esperábamos. Creo que se encontraron con el gol y luego nos iban a salir de contragolpe que fue todo lo que hicieron todo el partido. Creo que quemaron mucho tiempo y eso no es bueno para el fútbol, nada más. Todo el planteamiento y lo que se dio en el partido era lo que esperábamos", culminó diciendo Cardetti.