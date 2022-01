Eduardo Méndez: "El empresario de Baldomero es un 'vendehumo'"

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, respondió a los comentarios de Diego Torres, empresario de Baldomero Perlaza, a quien tachó de 'Vendehumo', en diálogo con El VBar Caracol.

"Nacional y Santa Fe no tienen ningún problema con Baldomero, Nacional es el que hoy maneja al jugador, el que tiene unos derehos, nosotros esperamos a que ellos renueven al jugador y después dialogamos entre las partes, pero nunca hemos querido un sí o un no respecto a Baldomero", comentó.

Méndez agregó: "considero a Nacional, la verdad que lo considero porque en el medio hay un empresario que no hace sino dañar y tratar de sacar los jugadores libres y ofreciéndoles el Real Madrid y el Barcelona, salen con fotos de uno y otro, creen que manejan todo el mundo del fútbol y no ha jugado, ese empresario que a Santa Fe hoy ni lo nombra, pero fue él el que dañó todo el negocio que teníamos con Herrera, no lo dejó ir, le ofreció el cielo y la tierra terminó yéndose a Portugal sin beneficios para Santa Fe, no pudo rendir por una lesión y terminó volviendo"

"El empresario es un señor muy problemático que vende mucho humo y a sus jugadores, creo que tiene tres, Aldair, a Herrera y ahora a Baldomero, todos de Nacional, Nacional le va a quedar muy difícil arreglar, porque este señor no hace sino daño con los jugadores que él maneja, que son muy pocos y les ofrece el cielo y la tierra. Nosotros con Nacional no hemos tenido ningún problema", añadió criticando fuertemente a Diego Torres.

Méndez también se refirió a cuál es la posición respecto a que el jugador pueda marcharse libre y qué medidas tomaría Santa Fe: "nosotros hemos sido claros con Nacional y este señor no sé por qué está metiendo a terceros o no quiere que el jugador renueve. Sé que este jugador tenía un principio de acuerdo para renovar hasta que este señor llegó y lo primero que hizo fue dañar eso".

"Los acuerdos existen, siempre se respetarán por Santa Fe, ni siquiera he leído el acuerdo que ya existía. No lo he leído porque yo no soy hombre de problemas y creo que las cosas con el diálogo se solucionan", añadió.

Al respecto concluyó: "Nacional nos ha comentado, nos ha dicho que ha tratado de arreglar. Confiamos que el jugador, después de que ha sido mostrado por Nacional, Santa Fe y Cortuluá, hoy Nacional lo está recuperando de una lesión, confiamos en la buena fe del jugador".