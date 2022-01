Tulio: "Con Osorio nos agarramos a machete, a él le gusta la rotación"

Tulio Gómez estuvo en charla con El Alargue y confirmó que aparte de Alejandro Quintana llega otro extranjero que es un volante ofensivo: "Yo creo que esa contratación le va a gustar a la afición. Llevamos 2 meses en ese proceso de contratación y el fin de semana debe llegar a Cali".

América inició el año derrotando 1 - 0 al Envigado. En marzo tiene el reto de la Sudamericana y dijo el directivo: "somos un equipo no para pelear título, pero si para avanzar a la próxima ronda". En cuanto a la Liga de Colombia: "para dar la pelea, teniendo en cuenta que Nacional, Junior, Tolima y el mismo Cali están bien armados. América pocas veces es favorito, ni en 2019 ni en 2020 fuimos favoritos y fuimos campeones"

Desde hace mucho tiempo se ha tocado el tema de Dayro Moreno. Tulio Gómez explicó que el comité está analizando ese nombre. "Para nadie es un secreto que Dayro es un gran jugador, pero ha tenido problemas de indisciplina, seguramente ya los superó", agregó el dueño del club. En cuanto a lo que ocurrió con Edwin Cardona explicó: "Si la chequera de Nacional no dio para traer a Cardona, la de nosotros menos".

Uno de los temas más candentes es la relación del directivo con el técnico, incluso se habló de un corto circuito, pero Tulio le restó importancia: "muy bien, maravilloso. Es que con Osorio nos agarramos a machete, hay discusión sobre fútbol, como todas, con vehemencia. Él defiende su pensamiento y nosotros nuestro punto de vista. Sin desconocer que Osorio es uno de los técnicos mejor preparados del país, sino es el mejor".

Más adelante subrayó: "a él le gusta mucho la rotación, pero nosotros no tenemos una nómina de 22 jugadores pa' rotar. No hubo disgusto, ni maltrato. Discrepancias como las discusiones que se presentan en religión, política y fútbol. Es más, los jugadores que han llegado le han gustado a Osorio. A pesar de que él no ha estado en el comité ha estado de acuerdo. Hasta el momento no nos ha rechazado ninguno. Casualmente uno que íbamos a traer y se nos cayó a él no le gustaba".

Tulio también se refirió a los abonos y la asistencia del público al Pascual Guerrero: "La hinchada de América es más de boleta suelta que de abono". Actualmente, tienen sancionada partes de tribunas por el vandalismo, pero "con la Secretaría del Deporte estamos implementando un sistema de circuito cerrado de alta definición y reconocimiento facial. Es una buena medida para acabar la violencia en los estadios".