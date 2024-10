Jeivy Dance lanzó “Señor Oficial”, canción que busca convertirse en himno de las fiestas

Cartagena

En una rueda de prensa llena de entusiasmo, Jeivy compartió detalles de su más reciente creación, describiéndola como una canción que abraza el espíritu festivo, hecha para acompañar las celebraciones que se avecinan.

Nacido y criado en el barrio Nuevo Paraíso de Cartagena, Jeivy Dance ha construido su carrera con esfuerzo, talento y una visión clara de lo que quiere lograr con su música. Más que un cantante, Jeivy es un artista integral: compositor, intérprete y productor.

Desde sus inicios ha sabido capturar la esencia de su tierra, proyectándola a nivel nacional e internacional, haciendo que la champeta resuene más allá de las fronteras de su ciudad natal. La locación del video de “Señor oficial” es tan representativa como su música.

Filmado en La Boquilla, en las instalaciones de Casa Playa James, el video refleja la alegría y la esencia caribeña que Jeivy Dance lleva consigo en cada una de sus canciones. Este lanzamiento no solo marca la canción número 320 de su carrera, sino que también reafirma su lugar en la escena musical con millones de reproducciones en plataformas digitales, un reflejo del alcance de su trabajo. A lo largo de su carrera, Jeivy ha cosechado logros importantes.

En el 2020, recibió el premio Luna con su éxito “Palo palito”, y también fue galardonado por el Concejo de Cartagena con una medalla de reconocimiento por su liderazgo cultural y artístico en la ciudad. Entre sus éxitos más conocidos destacan “Takita (La cama floja)”, “Cómo tú no hay dos”, “Tú me mueves el piso” y “Que me vaya”. Estos temas no solo lo han consolidado como un referente de la champeta, sino que también han trascendido a nivel internacional.

El lanzamiento de “Señor oficial” llega en un momento crucial para Jeivy Dance, quien ha estado trabajando en colaboración con Jader el Tremendo, con quien ya había compartido escenarios en el pasado. Juntos han lanzado canciones como “Me gusta”, que acumula más de 1.5 millones de reproducciones en YouTube y otras plataformas digitales. Esta nueva colaboración promete ser un éxito rotundo, con una estrategia de promoción que involucra a influencers y creadores de contenido de todo el país.

Más allá de las cifras, lo que hace especial a Jeivy Dance es su conexión genuina con su público. Cada canción es un homenaje a su tierra, a su cultura, y a las experiencias que lo han formado como artista y como persona. Su historia es la de alguien que ha trabajado desde las calles de Cartagena hasta los escenarios más importantes, llevando con orgullo el ritmo de la champeta a cada rincón.

“Señor oficial” no es solo una canción, es una invitación a celebrar, a vivir la música en su forma más pura, a conectar con las raíces culturales que hacen de la champeta un género tan poderoso. Jeivy Dance continúa siendo una fuerza creativa que inspira a nuevas generaciones y sigue poniendo a Cartagena en el mapa cultural global.