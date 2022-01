Pino: "Es un sueño llegar a América, el equipo más grande del país"

Didier Pino, nuevo volante del América de Cali, dialogó con El VBar Caracol sobre su llegada al cuadro 'Escarlata' procedente del Quindío. Pino calificó su arribo como un "sueño" y dijo estar en el equipo "más grande del país".

"Es el equipo que siempre vi de niño y apoyé con mi padre", comentó sobre su arribo a la capital vallecuacana.

"Sé que hay una responsabilidad grandísima, para mí es el club más grande que hay Colombia, pero a mí me gustan los retos grandes, por eso vine acá, quería estar acá. Confío en mis capacidades, poder aportar, hacerme un nombre, que la hinchada conozca a Didier Pino", comentó.

De las rotaciones de Juan Carlos Osorio, su nuevo técnico, declaró: "a nosotros los jugadores nos gusta estar cada ocho días o cuatro días, pero es la idea del profe, estar preparado para cuando nos toque, juegar 8 minutos o 10 minutos".

Y agregó: "ya hablé con el profe, me dio ciertas indicaciones, también me expresó que podía también hacer mi juego, lo que he aprendido, eso es importante para mí".

Pino tendrá su tercera experiencia en el fútbol colombiano, tras sus pasos previos por Universitario de Popayán y el Quindío.