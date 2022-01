Primeras líneas desmienten supuesta red internacional en Bogotá

Caracol Radio contactó a ‘Amok’, el joven de la Primera Línea que apareció en un video con activistas chilenos y que, para el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, fue una muestra de la influencia de una supuesta red internacional para generar violencia en Bogotá y promover la evasión del pasaje de Transmilenio que está en $2.650.

El integrante de Escudos Azules desmintió las versiones de la Gobierno Nacional y aseguró que los están estigmatizando. “Hay una tergiversación de los hechos. No solo pone en riesgo nuestra integridad física sino también jurídica. Están violando el derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia”, aseguró.

Indicó que no se permitirá que el ministro Diego Molano y el general Jorge Luis Vargas “manchen nuestra imagen pública y nos hagan quedar a nosotros como los malos”. ‘Amok’ enfatizó que las actividades de las Primeras Líneas son creativas, pedagógicas y “nunca destinadas para promover el delito, instigar el odio y menos la quema de ciudades”.

Sobre la aparición de activistas chilenos en la transmisión en vivo en redes sociales el pasado 10 de enero, un día antes de la llamada ‘colatón’ en Transmilenio, ‘Amok’ explicó que la intención era conocer nuevas formas de protestar no violentas, pero que generan un impacto. De hecho, señaló que no todas las ‘colatones’ fueron lideradas por las Primeras Líneas.

“Los invitamos porque son nuestros amigos y los hemos conocido en el movimiento social. Queríamos conocer sus experiencias frente a lo que habían vivido en el estallido social en Chile, que empezó con la evasión masiva del pago en el Metro de Santiago”, indicó.

El vocero de los ‘Escudos Azules’ señaló que no se invitó a la quema ni a la instigación del delito en Bogotá, sino al contrario “queríamos mostrar que la ‘colatón’ es una forma de movilizarse adecuada sin golpear ni violentar a nadie”.

‘Amok’ no descartó que las Primeras Líneas participen en nuevas movilizaciones en la capital del país. “Vamos a seguir en las calles. Somos artistas y diseñadores que no usan la violencia. Las marchas vendrán, no convocadas por nosotros, sino que llegarán solas”, dijo.

Por último, el integrante de la Primera Línea cuestionó la cifra de 250 capturas que informó el director de la Policía. “Muchas de esas son simples retenciones arbitrarias que han resultado en malos procedimientos que han conllevado a la libertad de muchos compañeros. Son montajes judiciales que montan contra nosotros”, manifestó.

Luego de que la Policía Nacional lo identificara en el video, ‘Amok’ señaló que “estamos dando la cara, nos quitamos la capucha y estamos en un lugar público. Si tienen algo contra nosotros, lo hagan efectivo. Pero saben ellos que, si lo hacen, van a levantar un pueblo que reconoce nuestra lucha”.