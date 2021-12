¡Pilas! Recomendaciones antes de consumir licor en temporada navideña

Colombia es un país que por tradición acostumbra a celebrar las festividades de todo tipo con el licor como principal amenizador. Es por esto que inescrupulosos aprovechan la alta demanda de bebidas alcohólicas en esta esta época del año para hacer de las suyas y lucrarse a costo de licor adulterado.

A días de las festividades más importantes de diciembre como lo son la noche buena del 24 de diciembre y el fin de año del 31, es pertinente hacer ciertas recomendaciones sobre el consumo de licor para evitar cualquier daño contra la salud.

Con ánimo de prevenir cualquier afectación a la salud, autoridades recomiendan:

- Asista a establecimientos reconocidos y confiables a la hora de comprar cualquier producto alcohólico.

- Desconfíe de los lugares en los que el licor se vende a precios muy bajos, comparados con el resto del mercado.

- Verifique que el sello, estampilla y tapa de la botella esté en buen estado, es decir, con letra legible (clara), que no esté borrosa, que la tinta no se caiga y que no se desprenda fácilmente.

- Revise la botella a contra luz para verificar que el contenido sea totalmente traslucido. No debe contener partículas flotantes, extrañas, ni sedimentos.

-Si va a consumir el licor en un establecimiento, exija que sea abierto en su presencia para verificar la calidad y originalidad del producto.

- Evite consumir alcohol en exceso, pues así sea de buena calidad, se ha determinado que la toma continuada y en altas dosis promueve la aparición de varias enfermedades o trastornos. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, son más de 200 enfermedades que se han detectado, en consecuencia al consumo excesivo de esta sustancia.

- Si no tuvo en cuenta las anteriores recomendaciones y sospecha que el licor ingerido no estaba en óptimas condiciones y presenta síntomas como visión borrosa o intolerancia a la luz, aumento de la frecuencia respiratoria, adormecimiento o debilidad muscular, acuda de inmediato a un centro médico para recibir diagnóstico y tratamiento oportuno.