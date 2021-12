Angélica Lozano confirma que será candidata al Senado en elecciones de 2022

La senadora por la Alianza Verde e integrante de la Coalición Centro Esperanza, Angélica Lozano, luego de la expectativa que había sobre su regreso o no al Congreso de la República, confirmó que será candidata nuevamente en las elecciones del año 2022.



“Soy una ciudadana que se ha jugado a fondo por las causas en las que creo, por la igualdad, por la derrota de la corrupción, por la defensa del ambiente, por unir a los liderazgos constructivos, por una competencia con juego limpio, sin abusos, sin extremos, sin violencia. He defendido esas causas en todas las canchas, dentro y fuera de mi partido. Llevo un año buscando más jugadores, nuevos refuerzos para ganar el partido por el cambio”, indicó la senadora Angélica Lozano



Y agregó “finalmente, después de muchos alargues y debates, ganamos, logramos tener un equipo de lujo, un equipo de coalición, me pongo la 10 y vuelvo al Senado con refuerzos, con unión, con coalición. Vuelvo con los refuerzos de la valentía, de la paz, de los jóvenes, de la educación ”.

La candidatura de Lozano se confirma a pocas horas del cierre del tiempo permitido para hacer modificaiones a las listas inscritas el pasado 13 de diciembre por los partidos políticos.



La senadora Angélica Lozano había presentado su carta de renuncia al Partido Alianza Verde, sin embargo, no le fue aceptada por las directivas de la colectividad.