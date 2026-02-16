Beatriz Uribe renuncia a la lista al Senado y a la militancia en el Partido Oxígeno

La candidata expresó su decepción por el incumplimiento de los acuerdos.

La exministra de Vivienda, Beatriz Uribe, renunció a la lista al Senado del Partido Oxígeno en la cual, inicialmente, le prometieron el tercer puesto.

Su salida se conoce tras la renuncia de la cabeza de lista, Sofía Gaviria, quien señaló a Ingrid Betancourt, presidenta del partido, de ser una mujer “egoísta y autoritaria”.

“Esta decisión es el resultado de una reflexión serena frente a las circunstancias y dinámicas recientes del proceso interno. Considero que, en el escenario actual, no se reúnen las condiciones necesarias para continuar desarrollando esta candidatura en los términos inicialmente previstos”, dice la renuncia de Uribe.

Caracol Radio conoció que su malestar tiene que ver con que no fue inscrita en el tercer lugar sino en el quinto, sin su consentimiento, y que además se incumplió el acuerdo de hacer una lista cremallera en la que hombres y mujeres se intercalan.

En su carta de renuncia, Uribe dijo que su participación en la colectividad “estuvo siempre guiada por el respeto institucional, la convicción democrática y el compromiso con una construcción colectiva sólida”, por lo que decidió dar un paso al costado “en coherencia con esos principios”.

En la comunicación radicada ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, también agradeció la invitación al Partido Oxígeno y “el respaldo de quienes acompañaron este proceso con buena fe y vocación de servicio”.

En diálogo con 6AM W, la presidenta del Partido Oxígeno, Ingrid Betancourt, habló de la renuncia de Sofía Gaviria a la lista al Senado y aseguró que “había un problema de fondo y de forma”.

Además, dijo que Gaviria “es una persona que insulta, alza el tono y no deja hablar”.

También señaló que la exsenadora acudió a los medios de comunicación “a amenazar y chantajear”.

“Estamos aliviados de que Sofía Gaviria haya salido porque si esto era el inicio, cómo iba a ser cuando estuviéramos en el Congreso debatiendo de fondo proyectos que nos importan a nosotros", sostuvo.

Y aclaró que su renuncia “no los afecta como lista”.