'Cucho' pide Selección: "Sueño con jugar un Mundial con Colombia"

Juan Camilo Hernández, delantero del Watford de Inglaterra, expresó su deseo de volver a la Selección Colombia, con quien espera disputar distintos torneos, entre ellos, "un Mundial".

"Ser el primer colombiano en debutar con gol en la Premier League fue algo increíble. El momento fue muy especial, cuando estaba en el banquillo sentía la euforia de la gente. Entrar y hacer que la gente ruja de esa manera fue algo excepcional", comentó el 'Cucho' sobre su debut en la primera división de Inglaterra, en entrevista con YouFirst Sports.

De su actualidad agregó, expresando su deseo de volver al combinado nacional: "me encuentro en un gran momento, creo que estoy haciendo las cosas bien, lógicamente siempre hay una mejoría, siempre querre trabajar cada día para estar en la Selección, tengo esa ilusión de ser un jugador a un futuro cercano importante".

"Estar en la Premier League porque lo que hagas aquí se hace ver, se hace escuchar en muchas partes, así que ese sueño siempre va estar trazado esté donde esté, de jugar una Eliminatoria, una Copa América, un Mundial, siempre voy a tener eso en mi mente y trabajaré día a día para estar ahí", añadió.

El atacante de 22 años mostró su emoción al hablar del país y de lo que significa para él jugar en la 'Tricolor'. "Colombia es orgullo, pasión, lo es todo. Si hay alguien colombiano fuera del país, soy yo, estoy pendiente de todo, siempre quiero estar ahí".

"Cuando me llaman por primera vez a la Selección Sub-20 siento una alegría enorme, más cuando llegó como un jugador importante, era el capitán, el 10 del equipo, después de dos sudamericanos logró estar en un Mundial Sub-20, logró hacer un gran papel, logramos clasificar a cuartos de final, a partir de ahí se abren muchas puertas", agregó.

Mientra que de su debut con la Selección absoluta, comentó: "si lo de la Sub-20 fue algo espectacular, ni se diga el primer llamado a la Selección absoluta, fue algo increíble, un momento en el que veo esa lista y aparece mi nombre fue como el trabajo ha dado frutos, siempre he tenido la ilusión de estar, trabajé para estar".

Finalmente, el 'Cucho' recordó su debut y los dos primeros goles con el combinado nacional ante Costa Rica. "Se me para el mundo por tres segundos, tres segundos en los que yo no escucho nada, silencio total. El momento fue especial porque me acordaba de mi familia y de mis amigos, qué tan feliz podrían estar en ese momento. Al final marcó el 3-1 y ya fue como la explosión de todo, fue el debut, fueron dos goles".

Juan Camilo Hernández ha disputado 12 juegos en la presente Premier League, registrando dos anotaciones.