Dávinson sobre Colombia: "El balance es aceptable, pero no tan positivo"

Dávinson Sánchez, defensa caucano del Tottenham y de la Selección Colombia, dialogó con Ana Caicedo, en El VBar Caracol, donde se refirió a su actualidad, la de la 'Tricolor' y la de su antiguo equipo, Atlético Nacional.

"Siempre es muy importante para cualquiera, más nosotros que no vivíamos un momento agradable. Agradecido por las oportunidades que se vienen dando y por lo que significa jugar", comentó sobre su más reciente presentación con gol con el cuadro londinense.

'Dao', cuyo club se ha visto fuertemente afectado por múltiples casos de COVID-19, comentó cómo el resurgimiento de la pandemia podría afectar nuevamente a las Eliminatorias. "Todo esto afecta muchísimo de cara a las Eliminatorias. Estamos viviendo un momento complicado por las infecciones, por fortuna tenemos muchas facilidades para hacer todo desde casa. Ahora estar tranquilo, esto se solucionara en algún momento".

"Se ha venido trabajando muy duro, es una Eliminatoria supremamente difícil, todas las selecciones han puesto lo que tienen para llegar a esta cita mundialista, para hacer que sus seleccionados estén en el Mundial. Es seguir trabajando, seguir confiando, quedan cuatro partidos, Colombia los afrontará con mucha inteligencia, es del todo o nada", hizo un balance sobre las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022.

Haciendo un balance de la Selección Colombia, Sánchez fue autocrítico: "ha sido caótico por el tema COVID, la irregularidad, el cambio de entrenador, pero el balance para Colombia, que estemos en posiciones de clasificación directa es aceptable, pero tampoco tan positivo. El grupo y los jugadores, con estos dos cuerpos técnicos que hemos tenido, tenemos las herramientas. Estamos en posición, estamos en carrera y vamos a dar todo por llegar".

Mientras que de la falta de gol del equipo de Reinaldo Rueda, mostró su preocupación. "La ausencia de gol es un tema que se viene hablando muchísimo, pero genera ansiedad no poderle dar alegría a la Selección con los goles. Lo saben los delanteros, los volantes, los defensas y hasta el arquero, pero no nos podemos quedar ahí. No podemos perder la tranquilidad, pero saber que estamos en déficit".

Mientras que de la Liga colombiana, se refirió al mal momento que vive su antiguo equipo, Atlético Nacional. "Es duro porque es tu equipo, donde jugaste. Es un golpe durísimo, porque Nacional siempre va a ser un candidato a vencer".

Para Sánchez, el gran favorito al título es el Deportivo Cali: "el Cali ahorita hizo muchísimo, hizo las cosas muy bien de cara a las finales. Lo ha hecho muy bien en las últimas fechas y en los últimos partidos. Son los grandes favoritos a llevarse el título, en el otro grupo está un poco más parejo, por lo que ha hecho el Cali me inclino por el Deportivo Cali".

Finalmente, sobre el equipo donde le gustaría retirarse, el jugador sorprendió al no decir Nacional. "Holanda me encantó, es uno de los lugares donde mejor me he sentido, es uno de los lugares donde me ha sentido muy bien, la gente me trató muy bien. Siempre tengo las puertas abiertas a donde pueda pasar".