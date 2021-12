Joao Rodríguez: "Conociéndome, tengo mucho más por darle al América"

"Los resultados no nos han acompañado en los últimos dos partidos, pero ya le estamos dando vueltas a esa página. Tenemos el objetivo claro de sacar los 3 puntos con nuestra gente este jueves", le dijo Joao Rodríguez a El Alargue.

El delantero habló de la forma como afrontarán el partido ante Alianza Petrolera en Cali: "estamos trabajando en nuestras virtudes para hacerles daño. Salir a proponer, de salir a montarnos en el partido con una propuesta ofensiva. Estamos con esa mentalidad de salir a ganar desde el minuto 1".

Juan Carlos Osorio tomó un nuevo aire tras clasificar a los cuadrangulares y seguramente seguirá en el América. "El míster se caracteriza por llenarte de confianza y argumentos para que salgas al campo con las herramientas que él te da y con el talento que vos tenés para lucir tu mejor versión. A mí me ha servido muchísimo estar con él", agregó Joaoo.

El delantero de 25 años contó lo que piensa de su nivel actual: "yo conociéndome, tengo mucho más por darle a la institución, a mi grupo de compañeros. Esperemos que en estos partidos siguientes me pueda seguir afianzando y subiendo el nivel"

Sobre las cuentas que hacen contó Rodríguez: "Dios ha estado de nuestro lado en este campeonato y la tarea de nosotros es que tenemos que salir a ganar los próximos 6 puntos que tenemos de aquí de local para que lleguemos a ese último partido con todas las posibilidades".

Joao dejó claro que se quiere quedar en el club: "¿cómo no estar contento en el club del que sos hincha y te formaste? Lo he disfrutado al máximo. Esperemos que toda esa alegría que me brindan la terminemos plasmando con un título que sería un sueño hecho realidad".