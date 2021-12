León Darío se despachó contra jugadores, técnico y directivos de Nacional

"A este Nacional realmente se le advirtió desde el inicio de temporada que la defensa que tenía, los jugadores que tenía, obviamente no eran jugadores para Atlético Nacional", le dijo León Darío Muñoz a El Alargue. Los antioqueños perdieron ante el Cali en el Atanasio y quedaron eliminados de la Liga.

El exdelantero que fue campeón en 1999 y 2007 agregó: "algún día le iba a pasar factura como le pasó hoy y como le pasó en la Copa esa que ganaron que los clasificó a torneo internacional, contra el Cali dejó muchas dudas".

Sobre la derrota contra los 'azucareros' opinó Muñoz: "hoy le pasa factura ante un Cali bien parado, un Cali que jugó súper bien los dos partidos y bueno, desenmascaran ahí a Nacional poco a poco con estos jugadores que otra vez los directivos no debieron contratar".

León Darío también habló del técnico: "Alejandro Restrepo no tiene decisiones en Atlético Nacional, no es un técnico que tenga la capacidad o la autonomía para tomar decisiones. Cuando se contrató a Alejandro se le dijo a toda la hincha de Atlético Nacional y a la prensa que había otros entrenadores secundarios para tomar las decisiones que eran Maturana, Nájera y un grupo de trabajo atrás".

No se quedó ahí el exfutbolista que también actuó en el Palmeiras: "Alejandro sería ahí como el ícono, pero todo mundo sabe que no tiene experiencia y ahí tienen el resultado por haber elegido mal. La culpa no es de Alejandro, la culpa es de quienes lo pusieron ahí. La pregunta es para los directivos".