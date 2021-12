¿Se va el dueño de Alianza Petrolera al Cúcuta Deportivo? Esto respondió

"Soñamos porque Santander no ha tenido campeón en el fútbol colombiano", dijo Carlos Ferreira, presidente de Alianza Petrolera, a El Alargue. El directivo se mostró optimista por el resurgir del equipo que le ganó al América de Cali. En las últimas semanas se ha dicho que Ferreira podría vender el equipo e irse a Cúcuta.

"La cosa nace muy sencilla. Nosotros un grupo de presidentes nos pusimos a ayudar a tratar de revivir el fútbol para la ciudad de Cúcuta y algún periodista filtró la información, que el equipo era para Ferreira y me metieron ese gusanillo en mi cerebro y de verdad que lo he contemplado, pero es muy difícil porque Cúcuta no lo tiene, la sociedad Cúcuta está desaparecida, hoy no existe", explicó Ferreira.

El presidente tiene descartado llevarse a Alianza Petrolera a Cúcuta: "lo que sí tengo claro es que Alianza Petrolera es de Barrancabermeja. Imagínese un hinca 'motilón' torciendo por el Alianza, eso es imposible".

De otro lado, Carlos Ferreira dejó abierta la puerta: "yo tengo el Alianza, tengo un activo, y ese activo tiene una valorización. Si se presenta algún negocio habría que valorizarlo. Habría que pensar si los accionistas podemos tener los dos equipos, eso son cosas que hay que consultarlas con la Dimayor".

Públicamente el directivo se ha quejado de la asistencia, porque no puede vivir solo de los derechos de televisión y los patrocinadores."Nosotros los equipos que estamos en desarrollo sufrimos. Barrancabermeja es una plaza que tiene una afición, que la ciudad quiere a su equipo, pero no que no asiste al estadio. Yo lo he dicho claramente, esa afición no puede sostener a un equipo de la A", aseguró Ferreira.

También agregó con respecto a los hinchas: "cuando uno quiere hacer un equipo competitivo, ganador, se necesitan muchos recursos y si no hay la asistencia para poder soportarlo pues entonces comienza uno a flaquear. La otra es que la empresa privada en Barrancabermeja no apoya ni el gobierno distrital. Con ese tipo de dificultades y no ve uno una luz pues entonces lo frenan".