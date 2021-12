Técnico del Unión: "He visto unas 'joyitas' que ahora lanzan improperios"

"Algo que no es cómodo estar en una situación de estas. Máxime cuando uno revisa cuáles son los alcances hasta los que uno puede llegar y también reflexiona y termina uno concluyendo que hicimos parte de aquel partido nosotros no hemos cometido ninguna agresión al reglamento ni nada que se le parezca", le dijo Carlos Silva, técnico del Unión Magdalena a El Alargue.

El entrenador se refirió a las declaraciones que han dado diversas personas: "en la universidad a esos shows les llamábamos expresiones de demencia moral, porque he visto personajes que son unas joyitas lanzando ahora improperios y de todo lo que se les ocurre, también tirando cortinas de humo para salvaguardarse. Al final de cuentas nosotros que nos podemos revisar si nosotros no hemos violado ninguna norma. Nosotros estamos prestos a facilitar las investigaciones".

Silva acepta que la Dimayor tiene derecho a investigar a ambos equipos, aunque manifestó que luego de revisar el video le queda una pregunta: "¿Qué debimos hacer nosotros diferente a lo que hicimos? Manejar la conducta ajena es muy difícil".

"No he hablado con mis jugadores. El equipo viajó una vez se acabó el encuentro, yo me quedé en Bogotá, llegué después acá a la ciudad", agregó el técnico. También contó que hasta la mañana del martes se vería con los futbolistas en el entrenamiento.

Carlos Silva reiteró que no la pasan bien, pero su ascenso es justo: "hubiese querido que hubiera sido diferente porque al final de cuentas si revisas los números Unión Magdalena es el equipo que marcó más goles en el año, fuimos el mejor local y estamos en primero o segundo lugar de visitante. Yo sí pensé que esto se podía coronar sin ninguna polémica".