La Propia Canasta: Proyecto que Deja Buena Huella /

María Mercedes Botero, directora de la Propia Canasta, aclaró el compromiso que este emprendimiento tiene al fomentar la sostenibilidad, mientras incentiva el comercio justo basado en economías colaborativas. Lo anterior centrado en el sector de la producción de alimentos y venta de los mismos.

La intención de La Propia Canasta es también lograr que los productores y consumidores se beneficien en ese intercambio de bienes y servicios, pues este emprendimiento ha evidenciado que quienes realmente salen favorecidos en la forma tradicional de consumo son los intermediarios al llevarse el 70% de ganancias en las ventas. Lo cual perjudica a los campesinos como productores y evita que la ciudadanía tenga la posibilidad de conocer quién está detrás del producto.

María Emma Jiménez: ¿Cómo describiría a la Propia Canasta?

María Mercedes Botero: Antes de tejer, el hombre aprendió a trenzar. La Propia Canasta la describo como un emprendimiento solidario basado en economías colaborativas. Es un proyecto que permite acercar el consumo responsable al comercio justo, es decir, buscamos evitar intermediaciones, mejorar el consumo local y la apreciación por lo propio.

Jiménez: ¿Cómo nace la idea de crear el proyecto la Propia Canasta?

Botero: Nace de la tristeza y de la queja repetida de los campesinos, los cuales nos decían “nuestros hijos y nietos no quieren ir al campo, porque el trabajo que se realiza es muy arduo, dispendioso y no recibe la retribución”. Los jóvenes disfrutan más trabajando con el mototaxismo o desarrollando actividades breves, que les permiten aún más el disfrute de la vida y mejores compensaciones inmediatas.

Asimismo, nace del dolor de saber que el intermediador se lleva el 70% de todo lo que podría ser una rentabilidad para los campesinos. Estos últimos esperan siempre la mejor cosecha, pero aquí hay un problema, las condiciones ambientales cambian. Además, los consumidores no tienen idea del gran esfuerzo, como lo es madrugar o los padecimientos por el cambio climático y el no encontrar apoyo o recursos. En medio de esa lógica, decidimos acercar el consumo responsable al comercio justo. Así como llevar esta propuesta a espacios interactivos, en donde el productor campesino entrara en contacto con el consumidor, ambos se conozcan, se valorizarán y se potencializarán.

Jiménez: ¿Cuál es la principal problemática que buscan resolver como organización?

Botero: Inpsico es una empresa creada hace 17 años, la fundé con ese ánimo de llevar la psicología del consumidor al alcance de todos con un modelo pedagógico, quesigue la lógica de acercar el consumo responsable al comercio justo. ¿Cómo se puede acercar? La respuesta es disminuir el Gap, educando al consumidor.

Este último tiene la obligación de saber de dónde nacen todos esos productos que lleva a la nevera o a la despensa. Nosotros no lo hemos preparado para ello y resulta que el productor tampoco sabe cómo comunicarlo, ni dónde hacerlo. Entonces nosotros en Inpsico con investigación y pedagogía desde la psicología del consumidor descubrimos que no era tan complicado. En la Propia Canasta, donde todos cabemos, desarrollamos esa nueva lógica y vamos pensando ideas como organizaciones que impactan todos estos nuevos modelos de economía circular colaborativa.

Jiménez: ¿Cuáles son los retos que tienen en este momento como organización

Botero: Sabemos que en el corto plazo no vamos a acabar con las desventuras que generan las plagas, los contaminantes medioambientales y las incertidumbres por el cambio climático. El reto es a hacerinvestigación con los productores para que las semillas nativas sigan promoviéndose en cultivos cada vez más sanos y saludables. Estamos trabajando con parcelas demostrativas en ambientes escolares. No se trata solo de la venta directa del producto, sino la gestión del conocimiento, que mitigue la gestión del conocimiento, que mitigue todos esos factores humanos y medioambientales que hemos expresado.

Jiménez: ¿Cuáles son las formas de apoyar Propia Canasta?

Botero: Nosotros tenemos varias maneras, primero, adquiriendo productos en los lugares donde activamos a los campesinos. Por ejemplo, el próximo en Sabor Barraquilla que es a partir del 9 de diciembre en el stand Tiendita de la Propia Canasta. Segundo, comprando meriendas saludables para reuniones sociales, tiendas escolares o encuentros empresariales.

Tercero, tomando los paquetes tour a Parcelas Demostrativas, que incluyen transporte, gestión de conocimiento y consumo de los productos y siembra. Cuarto, unirse a las investigaciones que desarrollamos y, quinto, comprar directamente a los aliados que tenemos como, por ejemplo, Agrosabroso o Absalón Cosechas Verdes.

Jiménez: ¿Cuál es la Buena Huella que deja La Propia Canasta a la sociedad?

Botero: La frescura, las ideas de las personas no pueden seguir siendo culposas, de que no hagan nada por mejorar los temas de consumo responsable y comercio justo. Las personas deben saber de dónde viene el producto que consumen y que se aseguren de que no tengan contaminantes en su crecimiento. Buscamos que el consumidor se sienta parte de la cadena productiva por el apoyo que da.

Hacemos turismo con parcelas demostrativas, las empresas disfrutan de esos intercambios de saberes y de conocimientos en estas alternativas que hemos diseñado que, no solamente es llegar al supermercado y tomar una canasta de rueditas. Esto último puede ser muy cómodo, pero las personas deben pensar y enfrentar el reto de ser más sustentables.