ANLA le pone freno a la represa de Urrá y le ordena bajar los niveles de agua

La ministra de Ambiente (e), Irene Vélez, y directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), emitió una orden con cumplimiento inmediato para la Central Hidroeléctrica Urrá en el marco de la contingencia por las fuertes lluvias.

La ministra de Ambiente explicó que el requerimiento tiene dos momentos: uno inmediato y otro en el plazo de un mes, enfocados en la reducción del nivel de la represa, el recálculo de volúmenes y la actualización de sus instrumentos técnicos frente a escenarios extremos de cambio climático.

En el primer momento, de carácter inmediato, la entidad ordenó reducir la cota actual del embalse.

“Le estamos diciendo a Urrá: usted debe bajar la cota de 130,5 metros en que se encuentra en este momento a 128,5 metros, derivado de todas las operaciones que ha hecho en el marco de la contingencia”, afirmó Vélez.

Según explicó la ministra, las acciones operativas implementadas por Urrá durante la contingencia, implican técnicamente la necesidad de disminuir el nivel del embalse.

Además, indicó que, una vez reducida la cota, la empresa deberá recalcular el volumen del embalse y presentar los estudios correspondientes ante la ANLA.

“Cuando baja la cota es necesario que recalcule el volumen. Eso es algo que tienen que hacer ellos, es su autonomía, tienen que declararlo, tienen que hacer los estudios y a esta entidad le tienen que presentar esos estudios”, indicó la jefa de la cartera de Ambiente.

Nuevo análisis con retorno de lluvias a 500 años

El segundo momento del requerimiento, con plazo de un mes, exige un nuevo cálculo integral de curvas, cotas y volúmenes del embalse bajo un escenario más exigente de análisis climático.

“Se hace necesario que usted calcule nuevamente toda su curva y nuevamente su cota y sus volúmenes en relación con un análisis de retorno de posibles lluvias en 500 años y escenarios de cambio climático”, indicó la ministra.

Vélez explicó que esta decisión responde al reconocimiento de una nueva realidad ambiental marcada por la variabilidad y los eventos extremos.

“Estamos frente a una nueva realidad, es la realidad del cambio climático y de la variabilidad climática que tienen que tener una incidencia directa sobre los instrumentos ambientales de control”, explicó Vélez.

Tradicionalmente, los estudios hidráulicos se han realizado con periodos de retorno de 100 años. Sin embargo, la ministra señaló que ese estándar ya no es suficiente.

“Generalmente los estudios hidráulicos que se han hecho en otras épocas de mayor normalidad climática son de 100 años de retorno, pero para nosotros esto no es suficiente, toda vez que ya vimos que los cambios climáticos van a ser extremos y los instrumentos tienen que estar acotados a esta nueva realidad”, dijo la ministra en la rueda de prensa.