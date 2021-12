Desconexión laboral será ley: su jefe no podrá llamar en horario no laboral

Por unanimidad, las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron el informe de conciliación del proyecto de ley que crea el derecho a la desconexión laboral en el país, para hacer respetar el tiempo de descanso y de ocio de los trabajadores, estableciendo sanciones para las empresas que incumplan la nueva normativa.

"Con esto, ahondamos en las garantías de los derechos de los trabajadores de nuestro país, y por supuesto salvaguardamos su salud mental y física. A través de nuestro proyecto de ley buscamos que se respeten esos límites entre la jornada laboral el tiempo de descanso y de desarrollo personal y familiar de los trabajadores", explicó el representante liberal, y autor de la iniciativa, Rodrigo Rojas.

De acuerdo con el texto aprobado en cuatro debates y en su respectiva conciliación, los trabajadores tendrán el derecho legítimo a no recibir, llamadas, mensajes de Whatsapp, emails, ni ningún otro tipo de comunicación que tenga que ver con el trabajo, fuera de su horario laboral. Si las reciben, tendrán derecho a no responderlas hasta el inicio de la siguiente jornada laboral, sin recibir represalias en su contra (despido, memorandos, sobrecarga en la jornada ordinaria, etc.).

Ahora bien, dado que la iniciativa está a punto de convertirse en realidad, es de destacarse que existen tres excepciones: quienes desempeñen cargos de dirección, confianza y manejo; los trabajadores que, por su función, deben tener una disponibilidad permanente, como integrantes de cuerpo de socorro, Fuerza Pública, entre otros; y, finalmente, las personas que por situaciones de fuerza mayor tengan que ser contactadas por el empleador.

Al proyecto, que según Rojas es un 'gran paso en la legislación laboral del país', solo le hace falta la firma del presidente Iván Duque, para que se convierta en realidad y entre en vigencia. "Esperamos que pronto sea enviado al presidente de la República, para su respectiva sanción, y antes de finalizar el año podamos contar con esta nueva ley, que refuerce las garantías laborales en el territorio nacional", concluyó Rojas.