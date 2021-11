Nacional busca cambiar su mala racha en Liga y Junior dar el primer golpe

Atlético Nacional y Junior de Barranquilla miden fuerzas este sábado en la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana. El duelo se vivirá desde las 8:05 de la noche y usted podrá disfrutarlo por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

El equipo de Antioquia llega motivado a su primer duelo en el Cuadrangular A tras haber levantado entre semana el trofeo de la Copa Colombia al vencer en el marcador global 5-1 al Deportivo Pereira.

Sin embargo, Atlético Nacional en la Liga Colombiana no pasa por su mejor momento. Aunque terminó primero en la clasificación, en los últimos cuatro encuentros el 'verdolaga' no logró ninguna victoria y apenas sumó tres puntos de doce posibles.

Junior, por su parte, quiere sumar la décima estrella a su escudo y busca dar el primer golpe en su visita a Nacional.

El último duelo entre 'verdolagas' y 'tiburones' se vivió en la fecha 10 del todos contra todos y la victoria fue para los paisas, en su visita al Metropolitano de Barranquilla. Justamente, quien marcó dos de los tres tantos de Nacional fue un ex Junior.

Y es que en el duelo de este sábado se puede cumplir, nuevamente, la ley del ex. Jonatán Álvez, con corto y no tan positivo paso por el Junior, ahora se viste de verde y como lo hizo en el partido pasado contra el 'tiburón', podría darle un golpe a su ex equipo.

Pero no todos los números favorecen a Nacional. En los últimos cinco partidos contra el Junior en Medellín, solamente pudo ganar uno, perdió dos y empató los otros dos.