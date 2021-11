¿Sorpresa? Messi tiene claro que volverá a Barcelona

A sus 34 años, el delantero argentino del París Saint-Germain Lionel Messi afirmó en una entrevista publicada este lunes por el diario deportivo barcelonés Sport que no piensa en la retirada tras el Mundial-2022 en Catar: "Vivo el día a día".

Ante la pregunta sobre su futuro después de ese torneo y si puede llegar su retirada, Messi señaló que no piensa en ello: "La verdad que no (pienso). Tras lo que me pasó, vivo el día a día, año a año. No sé qué pasará en el Mundial o después del Mundial. No lo pienso. Pasará lo que tenga que pasar en ese momento".

"Tengo mucha ilusión en hacer grandes cosas (en el Mundial). Venimos de ganar la Copa América tras haberla buscado tanto tiempo, de estar tan cerquita durante tanto tiempo sin poder consagrar con la selección. Después de esto, la ilusión es grande para lo que viene", añadió.

Tras pasar del FC Barcelona al PSG este año, Messi señala que su deseo es vivir en Barcelona y un día volver al club azulgrana.

"No sé si cuando acabe mi contrato con el PSG (volverá). Lo que está casi confirmado, y seguro, es que vamos a volver a vivir a Barcelona y que nuestra vida será allí. Es lo que quiere mi mujer y lo que quiero yo. No sé si cuando acabe mi contrato con el París, pero a vivir volveremos a Barcelona", explicó.

"Siempre dije que me encantaría poder ayudar al club (Barcelona) en lo que pueda ser útil y pueda sumar y ayudar a que el club esté bien. Me encantaría ser secretario técnico en algún momento. No sé si va a ser en el Barcelona, o no. O si va a ser de otra manera. Si está la posibilidad, de me gustaría volver a aportar en lo que pueda porque es el club que amo y me encantaría que siga estando bien, que siga creciendo y que siga siendo uno de los mejores del mundo", dijo.

Acerca de su adaptación en el PSG dijo: "A nivel deportivo parece que no acaba de arrancar nunca, porque tengo partido con la selección todos los meses. No acabas de acomodarte que ya debes irte otra vez, y esto dificulta más las cosas, pero poco a poco voy entrando en la dinámica del club porque más allá de que son dos meses que son acá, todavía no son muchos los partidos que jugué".