“Bajo tierra piden justicia” el informe clave para llegar a La Unión Peneya

La Jurisdicción Especial para la Paz se encuentra en el corregimiento de La Unión Peneya, Montañita, Caquetá. Un grupo de expertos forenses inspecciona el cementerio del lugar. Hasta el momento han encontrado 31 cuerpos que serían de menores víctimas de reclutamiento por parte de las antiguas Farc.

Todo comenzó hace seis meses cuando la Sala de Reconocimiento de Verdad, de la Jurisdicción Especial para la Paz, recibió de manos de la Red ADN de la que hacen parte Favcol, Manos por la Paz y Rosa Blanca un informe llamado "Bajo tierra piden Justicia".

En ese documento le entregaron a la JEP los puntos georreferenciados de posibles menores víctimas de reclutamiento por parte del frente 15 de las antiguas Farc que operaba en esta zona. El informe indica que en el cementerio de La Unión Peneya, Montañita, Caquetá, estaban los cuerpos. Así lo relataron las víctimas.

"En este cementerio las Farc años atrás dejaron los cuerpos de varios hombres. Sus familias no tienen información de que están aquí. Lo que la Red ADN ha realizado es una labor humanitaria".

Incluso una construcción que fue hecha en el cementerio por orden de un comandante de las extintas Farc, alias el 'Mocho César', que tiene 36 bóvedas fue el punto señalado con precisión.

"Todos estos cuerpos que están aquí fueron personas que ingresaron, menores de edad, niños de 14 años, 13 años, la mayor parte son de 2001, 2002 y 2003".

Los familiares de los desaparecidos le imploran a las ExFarc que les digan donde están sus seres queridos.

"Lo único que nos quedó de él fueron unas foticos que tenemos. Nosotros la familia le pedimos a las Farc que nos diga dónde está el cuerpo de mi hermano".

"Señor Joaquín Gómez dónde están mis hermanos. Ustedes que mandaron a asesinarlos, donde los puedo encontrar".

Incluso una madre le pide perdón a la guerrilla a cambio de información de su hijo para poder darle una cristiana sepultura.

"Que me perdonen si algo malo les hizo. Se lo llevaron no supe porque, me lo desaparecieron".

Con esta información tan precisa entregada por la Red ADN se desplegó una diligencia judicial conjunta entre la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.

Llegaron a inspeccionar el cementerio y hasta el momento han encontrado 31 cuerpos que podrían corresponder a menores de edad víctimas de reclutamiento, la meta es analizar y recuperar 36 cuerpos. Esta evidencia forense será entregada a Medicina Legal y en manos de ellos y sus estudios está la tarea de identificarlos y de esta manera poder hacer una entrega digna de los cuerpos a sus familiares.