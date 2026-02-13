“Los Inconformes” convierten el “Grito de Lares” en himno de ska y orgullo boricua

Música.

El 23 de septiembre se conmemora en Puerto Rico el día patrio, también conocido como el “Grito de Lares”, ocurrido en 1868. Inspirados en esa fecha histórica, la agrupación “Los Inconformes” tituló así una de sus canciones, en la que reivindican con fuerza el orgullo de haber nacido en la llamada isla del encanto.

La banda nació en 1999 y, aunque ha tenido algunas paupropias de la dinámica artística latinoamericana, logró publicar un EP. Tras la pandemia, sus integrantes decidieron reencontrarse de manera más sólida y estratégica, apostándole a las plataformas digitales para lanzar sencillos y mantener un contacto permanente con su audiencia.

En “LO MÁS CARACOL”, el guitarrista de “Los Inconformes”, Luis Santiago, contó que la agrupación está integrada por cerca de una decena de artistas, entre instrumentistas y vocalistas, lo que le da al proyecto una sonoridad amplia y potente sobre el escenario.

Para los boricuas, Bogotá se ha convertido en una plaza generosa. En los últimos cinco años han participado en dos oportunidades en el “Ska para Todos Fest”, certamen anual que se realiza entre el primer y segundo trimestre del año y que es organizado por la agrupación “Punto Ska”.

La canción más reciente, motivo de la entrevista en Caracol Radio, surgió inicialmente como una interpretación en vivo, un homenaje a sus raíces puertorriqueñas que solían incluir en sus presentaciones. Sin embargo, ante la insistencia del público, decidieron grabarla. El resultado superó sus propias expectativas en términos de recepción y alcance.

El tema hace referencia directa al “Grito de Lares”, que recuerda los hechos ocurridos el 23 de septiembre de 1868 en el municipio de Lares. Ese día, bajo consignas como “Viva Puerto Rico libre” y “Abajo los impuestos”, cientos de puertorriqueños se tomaron el pueblo y proclamaron la independencia de la isla durante varias horas.

Cada año, en Lares, la memoria histórica se entrelaza con celebraciones culturales que convocan tanto a residentes como a visitantes. Desfiles, conferencias educativas y presentaciones artísticas forman parte de la programación. La lírica de la canción recrea precisamente ese ambiente festivo, ese jolgorio colectivo que se vive al acudir a la conmemoración de una fecha que marcó la historia de Puerto Rico.